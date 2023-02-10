小朋友餐飲優惠　一家大細抵住食

屋企有「小老闆」，出街總要度度去邊度開餐較為合適，今次介紹兩間餐廳，除了有適合小朋友品嘗的美食及舒適用餐環境外，還推出小朋友餐飲優惠，讓一家大小都可以大擦特擦，大滿足！

無上限送意式兒童套餐

好多小朋友都喜歡食薄餅，而連鎖手工薄餅店PizzaExpress就由即日起推出「Kids Eat Free!」餐飲優惠，大家只需於星期一至五（公眾假期除外）於堂食惠顧滿HK$150，同行11歲或以下小朋友即可免費享用價值HK$89的兒童套餐。免費無好？錯，套餐相當豐富，有薄餅或意粉配飲品及甜品，而惠顧滿HK$300更可免費享用兩客兒童套餐，餘此類推，不設上限，抵！此外，餐廳同步推出下午茶套餐買二送一優惠，套餐可點選意式凍肉三文治、煙三文魚他他開放式三文治、烤焗雞翼、焗芝士蛋糕等，還包一杯飲品，三五知己Chill歎最啱。

自助餐小童優惠多多

小朋友想食自助餐？都無問題！九龍香格里拉酒店的Café Kool就為香格里拉會員推出同行兒童賓客自助餐優惠，頭兩名0至3歲小童可免費享用自助餐（最少與一位成人客人同行），而第3位或以上的同行小童則可享半價；而4至11歲小童就可享自助餐原價5折優惠。餐廳現時推出國際風味自助餐，主打優質凍海鮮包括原隻龍蝦（只限晚市每位一隻）、即開生蠔（只限晚市）、招牌喇沙、正宗印度烤雞和薄餅、燒牛肉、北京片皮鴨、日式梳乎厘班戟（只限晚市）等菜式；大小朋友都一定揀到心水美食。