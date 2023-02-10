張學友準備開騷　意外「炒車」嘆年紀大

歌神張學友近日推出新歌《日出時讓街燈安睡》獨唱版，因學友對這首歌情有獨鍾，除了重新錄製外，更拍攝新MV。學友在MV中飾演一位古董店老闆，面對時代洪流的衝擊下陷入結業低潮，本打算結束營業就此放棄，但當看到外面的世界大家仍舊在自己崗位上努力工作，換個心態後發現，最應該放下的是「放棄」的念頭，希望能藉此與大家共勉。

歌曲獨唱版當中有強烈的心境變化，學友亦有深切體會，他表示：「我諗呢幾年大家都有心境上嘅變化，我都係其中之一。會好想工作但又唔能夠成事，我就用我自己嘅方法去堅持，就係每天『死唱爛唱』不斷練習，有時候會發現有啲唱法嘅改變，或者有小小進步，我就會好開心。」他又與大家分享他對歌曲中「放下」的看法，他認為放下的意思不是放棄，只是讓自己有一段放鬆的時間，讓自己再充電，重新認識自己及重新準備。

另外，拍攝MV時發生小插曲，有一場學友騎單車的場口，學友對於騎單車本來駕輕就熟，但在清晨的香港巷道中騎車還是頭一次。來回騎過幾趟後，導演突發奇想希望學友能敞開雙手，展現出歌詞中「鬆手不佔有方可擁有」，雖有難度但學友都想挑戰一下。練習幾次後，導演順利捕捉到鏡頭，但學友卻因路面不平整摔車跌倒，嚇到導演及所有在場工作人員。學友雖無大礙沒有受傷，但深深覺得自己年紀大了應該安份點，危險動作還是交給專業特技組吧！

此外，學友亦趁機澄清並透露一個大好消息：「可能大家喺網上見過一啲虛假嘅演唱會訊息，我想澄清一下，我冇一個叫咩咩xx之年嘅演唱會。」但他隨即表示：「我係準備緊演唱會，最有可能喺未來半年發生，但演唱會名就先保留唔公佈，希望一切可以順利進行。」