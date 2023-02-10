全民造星V︱Lokman偏心加國仔仔　肥仔難忘「翻版阿Dee」

《全民造星V》94強誕生，其中84名入圍參賽者今日（10日）現身《全民造星V》優先場，當中年紀最細17歲的Owen是全職Busker，最年長是35歲來自馬來西亞的創作歌手Adam。參賽者中有現職大狀、中醫、工程師和審計師，又不乏演員、歌手、模特兒、KOL和學生。過往4屆《全民造星》都是由花姐做監製，今年監製一職突然改為許敬麟。不過花姐今日都有低調現身做旁觀者，但許敬麟不受訪。

而MIRROR的Lokman和ERROR的肥仔也有出席，Anson Kong則因病缺席。早前Lokman和AK赴加拿大摔角，Lokman坦言偏心加國參賽者，他讚加拿大的仔仔純品但反應慢，表演又好投入，反差好大，睇好Lyman和Chit。

肥仔和阿Dee早前赴馬來西亞選角，肥仔亦偏心馬國仔仔，讚質素勁，對於今屆不少肥仔參加，他笑稱一定撐肥仔，若他們被Foul想組男子隊Boy Band。他又稱對其中任大狀的「翻版阿Dee」Aaron最有印象，並拿出Dee與Aaron合照，神似度極高，又講笑說：「香港唔使有兩個何啟華，我梗係要舊嗰個。」他自爆在馬國時扮姜濤氹人參加，但無人理，十分好笑。

提到AK病倒，Lokman表示之前與AK工作時冷病，要去看醫生。由於明天MIRROR會全體出活動，問會否擔心又不齊人時，肥仔就講笑《造星V》有幾個翻版AK和AL，可做替身。問姜濤狀況如何？Lokman就表示姜濤狀況不錯，亦瘦了不少。

今屆《造星V》有來自馬來西亞和北美代表，其中45號馬來西亞代表Adam及9號北美的Lyman被挑選有Solo表演，明顯被睇高一線。Adam身型屬肥仔型，笑言香港太多好吃小食，又食宵夜，來港3個月不斷增磅，打算去做健身修身，順便見識香港的健身中心。他覺得自己才華戰勝一切，自信稱「跳舞無肥仔（梁業）咁好，但其他方面好佢啲啲。」而貌似吳尊的Lyman在香港長大，於美國讀書及做Dancer超過10年，善長拉丁舞又演過舞台劇，參賽希望將英美的經驗帶來香港發展。