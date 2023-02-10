洪助昇慶生感觸落淚　粉絲掛住拍片零反應

歌手洪助昇（Aiden）日前舉行生日及歌迷聚會，近百粉絲參與。Adien除了唱歌，更與歌迷大玩遊戲，場面熱鬧，期間Aiden分享出道前後的深情對話時，更一時感觸落淚，不過在場粉絲只顧拍片，令Aiden哭笑不得。

Aiden以出道歌《憑實力單身》為聚會打開序幕，隨後與歌迷大玩「猜猜畫畫」、「大電視」及「二選一QUIZ」遊戲。遊戲結束後，Aiden坐下來與粉絲深情對話，他表示：「我記得有朋友由《造星》開始一路陪住我，有啲喺我上個生日會，即係三年前已經喺度，亦都好開心依家見番佢哋，仍然見到認識嘅朋友，或者一啲新嚟嘅朋友仔。正式出道前，我一直堅持落去嘅原因係，我同自己講：『仲有一班人喺度等緊我。』」此時他開始哽咽落淚，粉絲隨即遞上紙巾，他續說：「我記得出道嘅時候，嗰日喺旺角都見到你哋，我覺得好幸福，我同自己講：『我一定！一定！我要一首歌比一首歌唱得好！我要帶你哋去更加大嘅舞台！』好多謝你哋呢段時間畀我嘅力量，未來我會更加努力！更加爭氣！希望會令你哋覺得呢一切係值得。」雖然場面感動，但Aiden說完後一抬頭，便望到全場粉絲都在「努力」拍片，剛拭完淚的Aiden見狀忍不住說：「你哋太專心拍片啦，人哋講到咁熱淚盈眶，你哋都冇反應！哈哈。」

而大會非常有心，找來Adien的好友拍攝生日短片，除了同公司的師姐泳兒、曾樂彤，還有好兄弟George@P1X3L，不過當中最識做的絕對是同公司兼同年的樂壇新人黎展峯，短片中他謂：「希望你盡早脫單！《生活復常》先至搵到女朋友，脫離《憑實力單身》嘅行列，最後仲可以《Mask Off》見你嘅女朋友。」生日祝福內容用上了三首Aiden出道以來的歌曲名稱，認真有心思。