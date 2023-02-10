斯文眼鏡娘　撻着勁搶韁

正所謂人不可以貌相，好多女仔外表斯文，戴住副眼鏡成個文青咁款，但係骨子裏可能係飢渴癡女，一經撻着後就會瘋狂追住男人苛索快感，好似日本AV界嘅「文學系眼鏡娘系列」中嘅女主角咁喇！

專嗒大叔

於片廠ABC出品嘅《清楚系文學小惡魔癡女》中，篠宮花音係一位好鍾意去圖書館睇書嘅斯文女仔，最近佢對描寫成人情節嘅官能小說睇到入晒迷，更漸漸發覺慾火難耐。有一日，佢忍唔住喺到圖書館勾引大叔，而大叔見到阿妹青春貌美又好波，梗係唔會抗拒啦，兩人一於喺圖書館暗角搞搞震！之後花音食過翻尋味，每日都會喺圖書館尋找獵物，盡情滿足慾望。

慾求不滿

喺S1推出嘅《沉迷於巨根教授的文學巨乳女大學生》入面，雖然安位薰身材勁正，但佢男友卻係一名草食男，完全滿足到薰妹嘅需要，令佢感到枯燥又空虛，有需要時惟有「自我安慰」一番。就喺呢個時候，佢遇到一個鹹濕教授，對方不但向薰妹花言巧語，仲自誇天生擁有巨鵰，令慾火高漲嘅薰妹為之心動，於是趁屋企冇人時同教授瘋鬼混，自此薰妹就背住男友偷食，日夜追求床上快感。

遇上女色狼

片廠溜池滾球製作嘅《隔壁那個文學系人妻走進我的房間》，講述後生仔大雄百無聊賴留喺屋企打機，點知隔籬屋嘅眼鏡人妻岬櫻突然闖入屋，見到冇着底褲嘅大雄更係雙眼發光，二話不說就張口吞吐，雖然大雄係有啲不知所措，但係亦顯得好享受，見時機成熟更提槍上陣，最後仲中出收場添！至於點解岬櫻突然由斯文人妻變成女色狼呢？原來佢睇官能小說睇到慾火高漲，於是要搵男人救火囉！

簡評

本仙一向都好鍾意斯斯文文嘅四眼妹，所以特別欣賞日本AV界嘅「文學系眼鏡娘系列」，而喺今次介紹嘅3部作品中，最鍾意由篠宮花音主演嘅《清楚系文學系小惡魔癡女》，原因係花音氣質清純又有書卷味，扮演四眼女生的確夠晒合適，而佢變成飢渴小惡魔纏住大叔苛索快感，更係令觀眾感受到強烈興奮。