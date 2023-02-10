吳謹言古裝造型曝光　美艷依舊強勢回歸

內地女星吳謹言憑于正作品《延禧攻略》而一劇爆紅。之後接拍了多部作品，包括《皓鑭傳》、《尚食》等。惟她在近一年卻沒有拍戲，粉絲抱怨她竟「被經紀公司放棄」。對此，老闆兼經理人于正發長文，坦言「感覺到前所未有的危機」，並揭露了吳謹言暫停拍戲的原因。

于正上載了一輯吳謹言的美照，見她身穿白色古裝在湖邊取景，散發出溫柔優雅一面，她蹲在湖邊雙手托腮，賣萌如似少女一樣。于正表示：「當演員的表演遇到瓶頸時，我便陷入了深深的自責中。我有個習慣，一旦藝人大紅大紫，就會迅速把自己抽離，轉而把精力放在新人身上。」吳謹言就是其中一個爆紅的例子，但這也造成了很大的問題：「找過來的劇本還是很多，但合適突破的幾乎沒有，而我們想去推的劇大部分製作人都被固有思維洗腦，覺得她只合適演某一類角色。我感覺到了前所未有的危機。」

于正表示人生本來就不是在戰場上廝殺，花無百日紅，只有演技才能傍身，表示：「不僅僅是她，我也如此，於是去年我也停止了一年。敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的於正和不一樣的吳謹言，誰說會放棄？每一個藝人，只要你在我就在，我有一口氣，你就有一條路，人生長著呢，我們不言敗。」