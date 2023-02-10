爭「峰」相對　甜椰椰鬥火辣辣

嚟自泰國嘅性感網紅Manita Akair同Missy Taewsri，究竟邊個魅力最強？（互聯網）

靚女笑得甜美，索女着得火辣，兩個都擁有前凸後趷嘅迷人身材，既然係咁，邊個更得你歡心？講緊係嚟自泰國嘅性感網紅Manita Akair同Missy Taewsri，今次一於嚟個比併，睇吓邊個魅力最強！

白滑甜美

俗語有云「一白遮三醜」，只係索女本身樣靚五官標致，身材更係有前有後，加埋一身白滑肌膚，咁高質嘅外形係咪勁正先？好似呢位現居於泰國曼谷嘅Manita Akair就係最佳人辦，而佢嘅笑容仲要甜到令人心動，絕對係男士心目中嘅女神。

作為一位性感網紅，當然唔可以吝嗇迷人嘅身材，因此有睇過佢喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，便會發現全部都係露肉度高嘅福利照，更擺出養眼撩人嘅甫士，真係睇到人流鼻血，不過佢嘅笑容夠甜美，令人睇落一啲都唔覺得低俗，正係憑住呢種迷人仙氣，令佢成功吸納超高人氣。

Manita Akair

年齡：24歲

身高：165cm

三圍：34F-23-35

妖媚勾魂

可能喺唔少人眼中，做得性感網紅嘅都係身材火辣之人，既然係咁又何來辣味十足嘅性感網紅呢？咁講就未免太過片面喇，因為講到辣妹，除咗指佢哋身材玲瓏浮凸夠火辣外，仲要加埋佢哋嘅氣質及演繹，可以畀到男士一種震撼嘅感覺，呢種至能稱得上正宗辣妹，其中就有呢位現居於泰國曼谷嘅Missy Taewsri。

喺成為網紅之前，佢本身係一位時裝模特兒、賽車女郎及車模，一向以性感造型示人，最鍾意着低胸露乳溝嘅服裝，成為攝影師爭相拍攝嘅對象，喺泰國模特兒界擁有相當高嘅人氣。因為佢好鍾愛去旅行，便開設社交帳號分享旅遊相，憑住性感迷人又誘人嘅表情，令佢火速爆紅，成為現今炙手可熱嘅性感網紅。

Missy Taewsri

年齡：25歲

身高：167cm

三圍：36G-24-36

第1回合

鬥性感

如果論性感嘅話，兩女可謂無分軒輊，好似Manita Akair嘅一輯廚娘寫真，巨峰側漏嘅魅力令人流晒口水。至於Missy Taewsri嘅寫真性感度亦不遑多讓，下下露出胸前深溝，吸睛度令人一見難忘。

第2回合

鬥身材

Manita Akair同Missy Taewsri都擁有前凸後趷嘅身材，但如果論胸器嘅話，Missy Taewsri嘅G Cup車頭燈更有睇頭，加埋一對修長美腿更係冇得輸。

第3回合

鬥甫士

Manita Akair甜美迷人，Missy Taewsri則妖媚艷麗，有人話兩者並非同一類型，好難比較。其實從佢哋擺出嘅甫士，睇吓邊位擺得最誘人便可分出高下，而從呢點嚟睇，模特兒出身嘅Missy Taewsri的確勝一籌。

平分秋色

雖然Manita Akair以甜美笑容，加上雪白肌膚令男士心動不已，但Missy Taewsri嘅豪放形象，加上誘人胸器，同樣極具吸引力，因此老土啲都要講句，兩女可謂平分秋色，打和呀！