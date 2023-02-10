老闆入股SM！BTS少時一家親　打造最強K-Pop王國

韓國勁爆天團防彈少年團（BTS）由HYBE事務所老闆方時赫一手打造，現時其公司市值高達500億港元，他宣布豪擲逾26.25億港元，收購SM事務所最大股東李秀滿持有的18.46%當中的14.8%股份，將成為SM最大股東的他，稍後更會向其他小股東着手，希望令持股量增至25%，收購消息曝光後，刺激HYBE與SM事務所的股價分別急升6%及17%。

方時赫將入主SM公司的管理制度，令BTS與同門新人女團NewJeans，以及SM一姐女團少女時代、Red Velvet、NCT、Super Junior及EXO、SHINee等人氣組合變成一家親，勢力強大，幾乎壟斷整個音樂市場，並會進一步開拓國際版圖，改寫了SM事務所過往一直與YG及JYP事務所三分天下的局面。YG與JYP過去分別依靠Big Bang、BLACK PINK，以及Rain、TWICE等，與SM事務所分庭抗禮，鬥爭多年，直至方時赫宣布與李秀滿聯手後，無論吸金力與全球粉絲佔有率也凌駕另外兩家公司。方時赫亦成為李秀滿最強後盾，他發聲明指兩人理念相同，希望攜手創造更多K-Pop奇迹。