【是日通勝】

農曆正月廿一

癸卯年 甲寅月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、安床

忌：動土、置產、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、27、31

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：若身邊人跟你格格不入，斬纜是一種解脫。

金牛座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

雙子座：運勢平穩欠驚喜，但身心健康已值得高興。

巨蟹座：愛情運較弱勢，已婚者要對伴侶寬容一點。

獅子座：身心狀態差，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

處女座：財運好，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

天秤座：擇偶不可只看外表，必須留意對方的人品。

天蠍座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

人馬座：幸運指數居首位，沒有甚麼事情需要操心。

山羊座：保持樂觀，面帶笑容，易獲幸運之神眷顧。

水瓶座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）馬 易破財

鼠：趁周末到郊外遊玩，有助帶來好心情。

牛：別待薄自己，好好玩一天，有益身心。

虎：多勞多得，肯付出努力就有理想回報。

兔：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

龍：獲貴人提攜，事業發展可望漸入佳境。

蛇：耐性不足，謀事易碰壁，勿輕言放棄。

馬：是日沖煞，財運低迷，易錯失投資良機。

羊：小人出現，防不勝防，謀事要步步為營。

猴：運勢不錯，事業上有機會迎來新挑戰。

雞：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

狗：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

豬：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

水瓶座整體運程

迎接重生是水瓶座新一年的座右銘，過去兩年在塑造自我及打穩基礎的訓練下，心情開始逐漸開放，更可以積極在感情或工作方面展現個人魅力。只是，冥王星在3月會進入水瓶座一陣子，這個可能會為你帶來另一層次的新考驗，假設考驗會勾起你內心的某些恐懼，其實是一個機會來喚醒你去正視自身的問題，所以不要害怕，努力迎接挑戰，同時也不要逼自己太緊，造成過多壓力，慢慢去找屬於你的新方向。

單身的水瓶座，今年會遇到不少能談得來的新朋友，尤其是上半年，他們會帶來很多新奇有趣的話題，讓你享受其中，留意當遇到心儀對象時，不要太過挑剔，過分執着於對方的缺點，反而會令自己錯失機會。已有穩定伴侶的你，整體來說大家的相處都不過不失，但留意5月的月食，要避免有過分霸道的情況，任何衝突都可以先嘗試溝通，互相了解更多。

事業方面，在職場上要好好控制脾氣，小心處理公司裏的人際關係，不要動不動就批評同事甚至上司，要懂得說話的藝術，切勿衝動做決定而影響結果。因為3月過後財政會開始有壓力，所以今年不宜輕率地裸辭，要未雨綢繆。