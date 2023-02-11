食得有營︱陳善渝擇時辰運動　最忌捱餓瘦身

「絲襪女神」陳善渝（Odilia）長期保持Fit爆身材，她樂於分享健美之道：「Keep fit心得好簡單，就係戒重口味。」她不鼓勵捱餓瘦身，所以一日食足三餐，食物以清淡為主：「朝早會整藜麥，加啲無糖乳酪或小量蜜糖；午餐有肉有菜，食微煎嘅雞扒，但走鹽或調味料，如果想再方便啲，烚雞扒或烚菜都係唔錯嘅選擇；晚餐會7點前食，因為太肚餓會瞓唔着，所以有肉、有菜再加半碗飯。如果第2日要出鏡，所有味精都要戒。」飲品方面，她以水為主，並表示要與零食「永別」：「好肚餓時，可以食穀物營養條頂一陣。」

營養師提醒要補水

Odilia認為要有好身材，運動絕不可缺，而且要睇時間：「覺得臨瞓前就唔適宜做運動，因為做完運動個人會興奮，腎上腺素高升易失眠，會影響睡眠質素。最好食完早餐半小時後，消化到差唔多就開始做運動。」她又提醒運動前後要注意補水，若嫌清水太淡，不妨飲有機豆漿，因為含蛋白質又不易致肥。

註冊營養師（澳洲）劉嘉豪指減肥人士習慣用清蒸或白烚方法烹調食物，但提醒如果選擇了限制時間的斷食法又做運動，就要進食小量鹽分：「缺乏鹽分運動時會覺得冇力，同時要留意每日飲2至2.2 ml水分，以免出現缺水情況。」他指充足水分有助血液循環，只要臨瞓前不大量飲食，就不會有水腫問題。