陳展鵬赴澳洲任華姐評判　奉獻酬勞請假冧老婆

視帝陳展鵬日前出發到澳洲為今屆華裔小姐擔任評判及表演嘉賓，他指今屆華姐質素非常之高，更Tip中3甲。展鵬已有7、8年沒有到當地，今次更專登請了多日假與太太單文柔(Phoebe)到那兒過浪漫的情人節，他受訪時幽默的謂:「我好多年冇去澳洲，今次公司安排得好好，之前每次都來去匆匆，我請咗幾日假同Phoebe喺度玩，忙裏偷閒，呢度天氣非常之好。之前結咗婚都未有時間去度蜜月，呢幾年大家都辛苦，又要做嘢，又要照顧小豬比，今次當係畀住啲『利息』先！啲利息都好貴㗎！已經將今次嘅酬勞擺晒喺個TRIP度。」

展鵬於當地有不少朋友，大家都很好客，帶他們去吃海鮮及遊覽，展鵬謂:「朋友帶我哋去食海鮮，呢度啲中餐館水準比之前更加高，我哋都出咗海同去酒莊參觀，因為Phoebe第一次嚟，我帶咗佢去抱樹熊同袋鼠BB。」Phoebe受訪時表示之後會盡情享受陽光與海灘，她說:「我一直都好想嚟澳洲，知道呢度有好多好靚嘅沙灘，所以之後都Plan咗會去，今次呢個Trip係橫跨咗情人節，所以情人節我哋都會喺澳洲過，雖然展鵬成日都話未度蜜月，但好似今次咁已經好開心。」