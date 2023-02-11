東方日報C1：DJ余迪偉公審艾粒　自揭遭欺凌

騎呢組合艾粒遭DJ同事余迪偉公開惡行，狂轟兩人長年歧視他的性取向，甚至對他進行職場欺凌，自爆粉絲曾經不齒艾粒的人品而去信平機會投訴！啞忍多年的他勇敢站出來大控訴，希望為「性小眾」發聲！

由DJ少爺占（甄子康）夥拍當奴（唐劍康）組成的艾粒，多年來以騎呢、惡搞出名，前晚艾粒在九展舉行Part 2演唱會，期間大螢幕上有DJ余迪偉赤膊浸浴照，並標註「迪偉同你浸溫泉」，此舉觸怒迪偉，半夜出Po聲討，指控艾粒長年歧視其性取向及進行職場欺凌：「Enough is enough！你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢？」發文標籤了少爺占及當奴的社交網帳號。網民力撐迪偉，群起狠批艾粒人格有問題。

艾粒得知玩出火後，先後透過社交平台向迪偉道歉，他們表示：「就日前艾粒騷以過去環節文化節拍重溫一事而闖出的禍，令當事人迪偉受到冒犯，我們鄭重地衷心向迪偉道歉。感謝迪偉大人有大量，得知你已接受道歉，我們萬分感激。我們會更改餘下場次節目內容，並承諾以此為鑑，日後會更加小心顧及所有人感受。我知道錯了，對不起。」

迪偉昨日在電台安排下會見傳媒，他強調今次發聲不單純是因為憤怒，而是想為一眾飽受歧視的人發聲：「有更加多細過我嘅𡃁仔，都係同性戀或者Lesbian，係咪應該受到呢啲說話或者攻擊、欺凌？想藉住今次，等大家條路起碼有機會容易啲行。」他更親揭曾經有個前度因為承受不住壓力，在職場飽受欺凌、家人亦歧視他，結果燒炭自殺身亡，他至今對此事仍耿耿於懷，他坦言：「平時我開咪談笑風生，我係一個冇所謂嘅人，我係好光明磊落，你話我勇敢好、出聲又好，我覺得係要做囉。」

對於艾粒未經同意就用了其社交平台的浸溫泉照，他直言：「甫得出嚟預咗人用，但佢哋咁樣用，我介意囉！」問到是否覺得艾粒歧視同性戀者？他說：「呢個我唔批評，喺我件事我覺得唔應該咁玩。（同電影《給十九歲的我》連日來風波有關？）完全唔關事，唔好相提並論。」他直指艾粒多年來會以「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」來開玩笑，並踢爆在明星籃球賽當日，他由余德丞和傑朱兩個壯男捧住去投籃，艾粒竟揸咪說：「迪偉掂過個波唔好掂呀，好污糟。」當時他完全沒為意，是事後有粉絲傳片給他，他才得知此事，以及收到海量的私訊，直指艾粒這樣介紹他出場「超衰」，有粉絲甚至去信電台及平機會投訴，而艾粒亦知情。

收道歉短訊冇芥蒂

飽受歧視的迪偉啞忍多年，但他從未親口跟艾粒說過：「係，我係介意，我覺得係時候要佢哋Stop同唔好再做。」他今次站出來大控訴，也得到電台支持：「公司都話佢兩個玩得過分咗，希望我原諒佢哋。我原諒咗，不過覺得要出聲啫。」他表示在社交網發文後，艾粒已即時傳短訊致歉，相信兩人是真誠及真心道歉：「我唔會有芥蒂，見面亦唔會尷尬。（當佢哋仲係朋友？）可以算係㗎，如果佢哋當我係，我冇所謂。」

迪偉坦言曾遭受不少歧視，再爆曾有同事的老公帶2歲小朋友到電台，小朋友走過來跟他玩，怎知其父卻說：「唔好同呢個哥哥玩呀，佢玩嗰啲同我哋唔同，佢玩後面。」受辱後，他刻意大聲跟小朋友說：「你小心成長，我希望你得到幸福，喺咁嘅父母下！」他直言自己不是特別寬宏大量或正義澟然：「原諒還原諒，嬲都會嬲完，但歧視唔會完嘅，希望唔好再有下次。」他覺得事件已告一段落，亦不會就此向平等機會委員會投訴。

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