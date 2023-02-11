高純度強效化痰複方專家蟲草　 效果顯著

【特約報道】【鎖健皇牌補肺清肺複方‧專家蟲草】

由2歲到90歲的香港人都知道，消毒酒精、口罩、經常洗手已經離不開我們生活的一部分。抗疫產品當然要預備充足，但預防更加重要。當不幸「中招」，身體反應亦因人而異，如果同時有肺弱、鼻敏或脾胃虛弱等問題人士就怕手尾長，因此「長新冠」伴隨的頑固咳喘、嚴重鼻敏或急慢性氣管問題必須正視。鎖健針對標本同治，以高純度高濃縮草本提煉，天然不含西藥，無副作用，強肺免疫，改善氣虛。

鎖健專家蟲草針對頑固慢性氣管問題、慢性鼻敏問題有特效！7天明顯改善，持續服用療效佳，補肺健脾和胃，見效快而全面，是男女老幼長期保健的優質補品。

真實用家分享

梁小姐去年第一次中，好番6個月內，先後睇過中、西醫都唔得，開聲講嘢不但止冇氣，仲要講兩句就起勢咳，行小斜路都冇力，返工勁唔夠精神。夜晚雖然冇咳醒，但起身總會有啖痰，咳又咳唔出，成個人謝晒。

自從試咗鎖健專家蟲草和靈芝丹，唔夠兩日，條氣不但順咗，唔夠一星期頑痰咳喘都冇埋。面色紅潤，氣血改善又精神番晒。

周小姐一家人連家傭都中晒，生活大受影響。長新冠後遺症令三歲囝囝免疫力下降，飲食差仲成日咳同流鼻水，中西醫睇完都冇效果。因為中藥特別苦，囝囝唔肯飲，飲完又嘔晒出嚟。

周小姐十分焦急，在朋友介紹下比囝囝試食鎖健專家蟲草，一日三次每次一粒，因為專家蟲草嘅高濃度純草本成分，食1粒專家蟲草等於20粒普通磨粉蟲草嘅功效。食完一星期基本冇咳同流鼻水，因為冇西藥成分，Y小姐好放心畀囝囝繼續食，預防新一輪疫情。

於官網及全港27間專門店購買任何產品滿6盒送1盒、10盒送2盒、20盒送5盒、50盒送13盒、100盒送28盒。另外，每6盒送1支自選酵素湯口服液，每單上限2支（數量有限，先到先得）。優惠期由2023年2月10日至2月13日止。

如有任何爭議，鎖健公司享所有條款及優惠之最終解釋權。

【鎖健皇牌補肺清肺複方‧專家蟲草】

鎖健專家蟲草

成分：冬蟲夏草，發酵蟲草菌，蟲草頭孢菌，猴頭菇多醣

原價：HK$698

火爆價：HK$208

產品熱線：2811 9900

網址：www.usalh.com