靚景加活動　勁浪漫、超溫馨！

話咁快又到情人節前夕的周末，空氣中瀰漫甜蜜氣息！想趁放假提早跟愛侶慶祝？自然要揀個啱Feel的約會地點。以下為大家精選一些景靚又節目精彩的好去處，保證你和另一半都可以由周末玩到情人節，過得勁浪漫、超溫馨！

浪漫「心」度遊

若嫌市區太喧鬧，不如去遠少少的愉景灣度周末啦！適逢今個月區內以「情約二月」為主題，呈獻浪漫裝飾及精彩活動，包括打卡必到的愉景北廣場心鎖長廊及D'Deck海濱長廊以閃爍星燈點綴心心相「扣」的心鎖布置。另外，「情人節周日露天市集」亦匯聚多個本地手作攤檔，讓你輕易為另一半挑選特色禮物。到情人節當晚，大白灣沙灘更會亮起巨型心心圖案燭光燈，並邀請Soul Light Music創辦人兼獨立音樂人Anson Hon，聯同Beatbox節奏口技導師兼SENZA A Cappella客席人聲敲擊手偉豪，以及Busker江泰，於愉景灣碼頭及大白灣沙灘作Busking音樂表演，配上絕美夜景，既浪漫又得到視、聽雙重享受。

藝術之旅

想近近哋感受藝術氛圍的話，可到維港旁的K11 MUSEA甜蜜約會。因商場在今個情人節也推出了一系列主題活動。例如由即日至2月26日，KLUB 11會員就可以可參加「Stamped with Love」活動，於場內Koncierge免費領取特色情人節「心意卡」，到訪場內7個指定地點收集印花，即可製作獨一無二愛意明信片，並可換領指定商戶禮遇。另外，會員於今日或2月14日的指定時間於地下中庭Opera Theatre更可獲贈玫瑰一支。如你跟另一半都熱愛藝術，可由即日起至3月5日到K11 Art & Cultural Centre 6樓Kunsthalle欣賞香港當代藝術家兼「潮流教父」劉建文（Michael Lau）年度首個藝術展SPENDID PARK「璀璨公園」，享受與別不同的視覺之旅。