SmarTone推出Galaxy S23系列「雙SIM 報喜、半價出機」上台優惠

【營業資訊】SmarTone 推出Samsung Galaxy S23 系列「雙SIM 報喜、半價出機」上台優惠。新客戶只須選用指定的5G「多SIM 共享」月費計劃，便可以半價選購Samsung Galaxy S23 系列手機一部。以Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB 為例，原價$10,698，選用指定5G 月費計劃機價只需$5,349。至於選用5G「個人獨享」月費計劃的客戶，亦可享高達$2,500 的機價折扣。

Samsung Galaxy S23 系列備有6.1 吋屏幕的Galaxy S23、6.6 吋屏幕的Galaxy S23+及6.8 吋屏幕的Galaxy S23 Ultra 三個型號，配備高達2 億像素及支援高達10 倍光學變焦鏡頭，可拍攝高達8K 影片，及Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 處理器，配合SmarTone 5G 超強勢網絡，帶給客戶更優質、穩定及快速的流動通訊體驗。

SmarTone 為新上台出機客戶獨家贈送12 個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新™」服務，以及價值高達$396 的自選配件組合*，包括手機套及玻璃貼，充電器、充電線及其他配件。此外，客戶凡於2023 年3 月31 日前帶同指定型號手機以特選客戶價或選用指定服務計劃合約購買Samsung Galaxy S23 系列，可享額外$300 手機折扣^。

除上述機價優惠外，客戶上SmarTone 5G 指定月費計劃兼出Samsung Galaxy S23 系列更可享「開關優惠」。經常往返中港兩地的客戶，可選擇免費每月享2GB 大灣區數據（中國內地及澳門） 加「智2 通」內地電話號碼（價值$76/月）及35GB 中國內地及亞太區漫遊數據 （價值$48/月）的優惠。至於經常往返中港兩地並對數據有較大需求的客戶，則可選擇加強版優惠，享免費每月10GB 大灣區數據 （中國內地及澳門） 加「智2 通」內地電話號碼及每月200 分鐘中國內地及澳門漫遊通話分鐘 （價值$228/月）。

客戶選用「智2 通」內地電話號碼服務，即可獲分配一個內地電話號碼，更可在香港預先辦理內地實名登記。實名登記後，客戶可憑此內地號碼申請內地服務，例如開啟銀行戶口、收發短訊驗證碼，以及接通內地支付平台及其他服務。

即日起至2 月23 日，客戶可於SmarTone 預訂Samsung Galaxy S23 系列，更可享價值高達$1,634 禮遇。客戶選購Galaxy S23 Ultra 或Galaxy S23+型號，可獲贈邊框背蓋兩用保護殼（價值$318）、螢幕保護貼（價值$118）及無線閃充雙充電板 P5400 （價值$698）。選購Galaxy S23 型號則獲贈邊框背蓋兩用保護殼（價值$318）、螢幕保護貼（價值$118）及無線閃充充電板P2400 （價值$468）+。此外，客戶如以指定型號手機作舊機回收，可享額外Trade-in 回贈高達$500+。

客戶於優惠期內綁定The Point 賬戶，可獲贈額外520 The Point 積分#。客戶憑The Point積分可於新鴻基地產旗下25 個指定商場轉換為Point Dollar 作現金消費，兌換餐飲或免費泊車等禮遇。