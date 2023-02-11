蘭花點種至係醒？達人解說長知識！

說蝴蝶蘭是港人至愛的蘭花品種之一也不為過吧！單是每年農曆新年它都深受追捧，就知其魅力驚人。然而蘭花品種又豈止一種？走遍五大洲、閱「蘭」無數的香港蘭藝會會長朱劍虹（Berry），在蘭棚內就種植了過千種來自世界各地的蘭花。他認為蘭花不難種，但必先了解其生長習，特別是一些「聰明」到利用「誘騙」去交配及授粉的品種就更要識。各位新手，想入門的就快來上一課先修班吧！

情迷蘭花 提早退休

鍾情蘭花的朱會長，7年前仍是一位中學副校長，當年雖未到退休之齡卻毅然提早退休，為的就是不想錯過在厄瓜多爾舉行的世界蘭展2017。他解釋：「世界蘭展（即WOC世界蘭花會議暨展覽）每年都會在世界不同地方舉行。而那一屆的舉辧地點正好輪到我苦候多年的南美，若錯過了就要等18年才回到南美舉行。加上這項活動最除了讓世界各地蘭友交流，還可以親身到不同蘭場參觀，是認識南美洲蘭花品種的好機會。」現時朱會長將所有時間貢獻在養蘭、賞蘭和推廣蘭花知識上。

朱會長表示：「蘭花屬全球種類數量第二多的開花植物，僅次於第一位的菊科，大約有700個屬及3萬個原生種，種類繁多，遍布全球。除了南北極外，熱帶、亞熱帶及溫帶地區也見其蹤影，有些生長在平地、水邊、甚至海拔3,000多米的南美高海拔地區。」他又指：「蘭藝界主要分依附在樹幹或岩石上生長的氣生蘭、生長在泥土上的地生蘭。另有種叫腐生蘭，完全不靠光合作用製造食物，只靠與腐殖土裏的真菌共生，無葉，花亦唔靚，蘭藝界沒有人種它，醫頭痛的天麻便屬其中一種，只有種藥材的人才栽種。」

品種繁多 生態各異

究竟新手入門，應如何種植蘭花？朱會長這樣答：「不同蘭花，生存條件也不同。要種得好需要花心機去研究其生態。所以當年我提早退休，走遍5大洲觀察它的原生環境，然後模仿類似條件在港種植。」朱會長會將一些需要冷涼的蘭花，例如生於高海拔的巴布亞新畿內亞石斛蘭、甲蟲蘭及猴面蘭等，放在恒溫紅酒櫃內悉心栽種。他的蘭棚內有許多獨特品種蘭花，其中一款高掛在棚內、長有3條10cm長花距的非洲風蘭，便屬於變異品種。其祖先之一是當年達爾文研究、擁有1條長達30cm花距的馬達加斯加大彗星風蘭（又稱達爾文蘭）。

朱會長憶述自己第一棵種植的，是不少港人喜愛的文心蘭，全因其繁殖力比較強，他更拿起一盆香水文心蘭解說：「一般文心蘭沒有香味，且普遍都是長黃色花，但這一棵比一般文心蘭迷你精緻，而且長有紅色小花和帶有香味。」說罷他又介紹身旁的珠寶蘭：「有別於上述的賞花類品種，珠寶蘭以賞葉為主，而且泛指葉上有美麗葉紋的小型地生蘭。其特色是葉脈細胞內的氣泡，會因光線反射像繡上金銀線般閃閃發光，佔用地方不多，通常都會放在玻璃缸或瓶子內，並擺放在窗台種植。此花種毋須澆水太多，細盆約2~3星期一次，大盆約3~4星期一次便足夠。」

聰明植物 靠呃授粉

朱會長大讚蘭花是植物界中最聰明，因為當它覺得環境不適合或預計該段時間不會有授粉昆蟲到訪，就不會開花或發出香味。他進一步解釋：「蘭花唇瓣是供昆蟲降落地方，有些會有花粉或散發香味，有些則會模仿並釋出類似雌性費洛蒙，誘騙雄性昆蟲跟它假交配並替其授粉。拖鞋蘭唇瓣上的點點，正是模仿昆蟲的蟲卵，令昆蟲以為適合產卵而降落該處。另外，非洲風蘭在晚上散發的清幽花香，亦會吸引飛蛾。」

此外，個別品種豆蘭也像個老千，識得設「天仙局」，在唇瓣基部闢有發出屍臭或糞便般臭味的特別「單向」通道，吸引授粉昆蟲－蒼蠅；讓牠誤以為有食物而爬入狹窄蕊柱，然後帶着花粉塊降落到附近的同種豆蘭，為它完成授粉過程。另歐洲蜂蘭就擅用「美人計」，憑着長得似雌性胡蜂，唇瓣留鬚質感像絨毛，並會發出雌激素氣味，以視覺、觸覺和味道「色誘」雄性胡蜂降落作假交配，再帶走花粉塊到第二棵完成授粉。如此聰明，真係唔到你唔服！

如何復種蝴蝶蘭？

不少港人都愛買蝴蝶蘭賀年，因只要種植得宜，花期可長達3~4個月。朱會長指攝氏15度是分界線，因蝴蝶蘭長期擺放室內，會感受不到溫度轉變而不開花。花期過後若想復種該盆蝴蝶蘭，可趁每年大約11月中第一個冷鋒來襲，將它移到窗邊或露台1~2日，讓它感受溫度轉變。當它感受到溫差超過約10度以上，或攝氏15度以下（但攝氏10度、12度又大風的話會凍死），便會受刺激而長芽，之後只須放回客廳便可。一般若由11月中出芽，等3~4個月或以上便會再開花。所以通常每年3月維園花展前後，就最多復種的蝴蝶蘭開花。「若第一個冷鋒未見出芽，可靜候下一個冷鋒到，再將蝴蝶蘭移去窗邊1~2日，蘭花就會感應到溫度轉變而出芽。」

同場加映：本地實體花展返嚟喇！

每年3月，香港維多利亞公園都會舉辦香港花卉展覽。可惜受疫情影響，過往3年均停辦了，改以線上形式舉行。可喜的是今年3月10日至19日，實體展將會回歸，除了帶來主題花「繡球花」及各地的花卉，更展出本地及世界各地不同園藝機構悉心栽培的盆栽、花藝擺設及園景設計。另外，香港蘭藝會屆時也會展出珠寶蘭及包括石斛蘭、嘉多利亞蘭、拖鞋蘭、文心蘭等各屬的蘭花，蘭迷別錯過！

www.hkflowershow.hk