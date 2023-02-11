隋棠劈價5千萬新台幣入手豪宅　擾鄰成關鍵？

台灣女星隋棠前年斥資8,250萬新台幣（下同，約2,154萬港幣），購入台北複式豪宅，不過近日佢一家就陷入「擾鄰風波」，被鄰居A指摘隋棠夫婦任由3個小朋友喺深夜及清晨6點時，於樓中奔跑、彈琴和嬉鬧，令A先生夫婦不得安寧，精神大受影響，甚至要去求醫及服用安眠藥物先可以入睡，更兩度報警求助，不過隋棠夫婦態度惡劣，並未改善情況。連日嚟多位自稱係隋棠週邊住戶就意見不一，有人撐隋棠一家Nice爆，亦有人稱鄰居A舉家特別「敏感」，係投訴常客。

當中當時為隋棠處理該豪宅買賣嘅經紀就發聲，指隋棠買破億大直豪宅狠殺價5千萬（約1,299萬港幣），138坪含2車位，低於市價以總價8,250萬元成交。經紀指該豪宅原開價1.4億元（約3,600萬港幣），而隋棠能比原價平足足5,700萬元（約1,481萬港幣）入手嘅原因，係因為2015年起房市反轉市場冷淡，且受限於「豪宅限貸令」影響，買家需準備自備款6成，極少有買家睇樓，因此喺隋棠積極下斡旋，加上前屋主持有成本夠低、用唔到間屋、放盤約6年等因素，所以先會大幅讓利，而並非大眾猜測嘅「樓上前屋主M先生知道樓下A母女的狀況」先降價。

對於有鄰居指控隋棠同老公Tony「對管理員破口大罵」，經紀表示佢由帶隋棠睇樓，到簽約同交屋等共見面5次，隋棠都超級有禮貌，成日對佢微點頭加微笑，又同其他租客即場合照，親和力十足。而同管理員當面對面傾漏水問題時，隋棠更加係笑到彎眼，多次微彎腰點頭同講「謝謝」，否認隋棠態度惡劣嘅指控