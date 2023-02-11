靚靚酒店下午茶點　約閨密情人都啱

吃下午茶，除了是悠閒的聯宜活動，近年亦流行用來打卡，下午茶點用料高質、的骰小巧，好吃又精緻，猶如吃得落肚的藝術品。近日除有新主題的下午茶，還有因應情人節推出的限定茶點，除了和閨密享用，近期女士們又多一個借口和情人來個約會了。

情人限定

來到特別節日，總會有限定的美點。香港四季酒店The Lounge在2月11日至14日推出情人節下午茶，當中包括有紫羅蘭柑橘杯子蛋糕、雜莓朱古力、玫瑰士啤梨忌廉蛋糕和白桃香檳杯子軟凍等甜點，鹹點有法式鴨肝撻、果仁意式肉腸和松露布里芝士伴紅莓等，除了堂食，亦可揀選外賣返屋企慢慢歎。Gallery同樣供應情人節下午茶，有法式火腿芝士三文治、無花果鵝肝撻、40% 牛奶朱古力車厘子金寶蛋糕，及粉紅玫瑰果醬林明頓蛋糕。 大家可按個人喜好選擇。

免費工作坊

和情人享受美食之餘，又要安排節日消遣。黃埔香港嘉里酒店大堂茶座和韓國美妝品牌合作由現時至3月31日推出炫光閃爍下午茶，茶點以春日柔和粉彩色調設計，鹹點有加入魚子醬和芥末蛋黃醬的蛋多士、白蘆筍唇膏、帶子他他、和牛三文治及蟹餅。甜點有韓國士多啤梨撻、三重朱古力蛋糕、荔枝櫻花蛋糕和杧果香蕉蛋糕。每位客人可獲品牌禮品及優惠券。於2月10日至14日會升級成情人節限定下午茶，茶點配粉紅酒品嘗，用餐後可免費參加皮革玫瑰工作坊和「心弦相扣」愛情鎮體驗，讓愛情升溫。

秘密花園

閨密之間總會分享不同的秘密，亦喜歡在私密空間聚會，香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳和草本護膚品牌合作，於現時至3月26日的周末、情人節及公眾假期推出秘密花園茶敍下午茶，茶點以春天作靈感設計，鹹點有三文魚撻、法式北非香腸和薯條、Brie De Meaux AOP 軟牛奶芝士，甜點有黑醋栗芝士蛋糕、橘子法式軟糖、紅莓金磚蛋糕、朱古力馬德蓮貝殼蛋糕和果仁糖泡芙，還有即點即製和無限供應的橙酒班戟、牛角包窩夫、可麗餅雪糕筒及雪糕。除配茶或咖啡，加指定價錢可配特飲或香檳，每位客人可獲1套護膚品牌贈送的王牌草本修護禮品，和閨密齊齊在秘蜜花園邊食邊傾密計，最是暢快。

甜美士多啤梨

甜美的日本士多啤梨現正值當造，更經常成為甜品的主角，尖沙咀唯港薈GREEN推出全新的和風士多啤梨祭3道菜下午茶，茶點先以海鮮打頭陣，品嘗日本南瓜金湯後，有焗釀海鮮蟹蓋和烤焗日本廣島生蠔。3款自選主菜有草飼西冷、日本北海道帶子配扁意粉和香煎石斑魚柳配日本士多啤梨莎莎及意大利黑醋汁，重頭戲首推日本士多啤梨拼盤，內裏有5款高級的人氣品種，包括奈良縣的淡雪、佐賀縣佐賀草莓小姐、福岡縣的甜王、熊本縣的戀實和長崎縣的夢之香。除此之外，日本士多啤梨拼盤有日本士多啤梨清酒蒟蒻啫喱、士多啤梨大福、士多啤梨提拉米蘇、柑橘士多啤梨蛋蛋卷和士多啤梨蜜桃配意式軟芝士忌廉等，啖啖果香。

芝士蛋糕無限食

美味的芝士蛋糕可以變化出無窮的配搭，這個2月的逢星六、日及公眾假期，馬哥孛羅香港酒店咖啡廳以芝士蛋糕作主題推出周末下午茶自助餐，到時會供應不同口味的芝士蛋糕，包括有杧果芝士蛋糕、意大利乳清芝士蛋糕配西柚、日式芝士撻、法式忌廉芝士燉蛋、柚子芝士蛋糕、藍莓芝士蛋糕和薄荷草莓芝士慕絲等，客人透過酒店官方網上商店預訂下午茶，可享約7折優惠。