銀河機王S23　即日預訂2.24上市

Samsung上半年旗艦級智能手機Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+及Galaxy S23即起在香港正式接受預訂，並於2月24日公開發售。港版共有多個容量選擇，S23及S23+統一用8GB RAM，前者容量有128GB、256GB、512GB，後者則有256GB及512GB。至於S23 Ultra則統一用12GB RAM，提供256GB、512GB及1TB三個容量。

預售期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂，即可享有多重優惠，其中入手S23 Ultra及Galaxy S23+優惠最豐富，包括免費獲贈無線閃充雙充電板P5400(15W)、屏幕保護貼、Galaxy Credit網上消費額價值HK$500等，透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊智能手機，更可享額外高達HK$500 Trade-in回贈。

其他禮遇包括Galaxy Store遊戲優惠券價值HK$200、4個月免費YouTube Premium體驗、免費6個月Microsoft 365基本版等等。同時購買Galaxy Watch5系列、Galaxy Watch4 Classic智能手機或Galaxy Buds2 Pro無線降噪耳機更可享HK$300折扣優惠。