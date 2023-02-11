鍾柔美做啦啦隊跳舞　嗌姚焯菲快啲返港

「聲夢」歌手鍾柔美（Yumi）與張馳豪（Aska）今日（11日）現身活動，兩人大玩遊戲及唱歌，講到運動，Aska自稱喜歡運動，尤其擅長打籃球：「以前係校隊，不過依家好少機會打。（喺學校係風頭躉？）唔覺，我冇留意，淨係覺得成班人一齊運動好熱血。」至於Yumi指學校稍後會舉行陸運會，今年是她最後一屆參與：「最後一年為咗留番個美好回憶，我都報名參加咗好多項目，標槍同短跑都有，不過我唔叻運動，純粹係同同學一齊參加，我最叻都係跳舞。（有冇參加啦啦隊？）唔話畀你哋知，可能有。（着住短裙跳舞打氣？）我學校唔係着短裙，係着長褲。（運動會會唔會做啦啦隊跳舞？）都會跳。」

提到早前到了新西蘭留學的姚焯菲（Chantel ）在宿舍中，放聲夢學員大合照以解思念，Aska笑言：「叫佢唔好太掛住我哋，不過都明白去到一個陌生地方要重新熟悉係唔容易，希望佢快啲返嚟。」Yumi稱Chantel出發前有叫對方保重，但知道對方在當地有很多事情要處理，加上Chantel已開學，所以未有打擾她：「佢都要識新嘅朋友，我相信佢需要啲時間去適應。（知唔知佢幾時返港？）唔知，如果After Class 之後要錄新歌，都會等佢返嚟一齊錄。」