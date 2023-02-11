中年好聲音︱曹敏寶愛的宣言　龍婷突破自己

無綫綜藝唱歌真人騷《中年好聲音》一班參賽者出席商場舉行的「『聲』Sing戀Love Love」活動，近日被指撇甩鄧麗君影子的「小龍女」龍婷，表示會不斷突破自己，隨住比賽轉入直路，心情既緊張刺激又期待，認為要緊張才能投入比賽。

獲老公送上鮮花的曹敏寶，趁機發表愛的宣言：「沒有你，我甚麼都不是。」認真冧到爆，她透露老公今年相當醒目，已預早訂定餐廳慶祝情人節：「以往要我暗示，今年真係好驚喜，幾日前叫定我14號唔好約人，到時二人世界，呢排大家冇咩時間相處，我比賽好大壓力，又有仔女，加上老公鼻鼾好勁，所以分房瞓，希望到時佢畀到驚喜氹吓我啦！」

談到與一眾參賽者感情要好，敏寶笑指現時每晚也有飯局：「大家好似一家人咁，去錄音室時連參賽歌都唱俾大家聽，睇吓有咩可以改善，唔驚被出賣。（即係比賽名次都唔緊要？）都尊重比賽，係過程令我哋成長，所以邊個贏都開心。（吳大強之前咁高分，係咪勁敵之一？）唔係，佢係我哋最尊敬嘅長輩，70歲有咁樣嘅表現，好震撼到大家嘅眼睛， 係我嘅五強心水名單。」龍婷則周吉佩及吳大強為心水名單。

周吉佩（吉吉）直言現時心情比起以前做歌手時更緊張，加上拍攝時間緊密，平時要返工及照顧小朋友，結果睡眠質素下降，每晚僅睡2、3小時。他更回憶以往組樂隊時，與兄弟不歡而散往事，更有過兩次情緒病發經驗：「第一次大約2、3年前，喺公司突然有種無助感，望住個窗好想跳落去，第二次係喺自己張床瞓瞓吓覺，覺得有個人撳住我個心口唞唔到氣，不過依家都叫做冇事。」談到龍婷睇好他入3甲，吉吉亦大讚對方有實力，更指曾是她手下敗將：「但嗰次之後我哋變咗好朋友，所以好想之後有機會合唱，佢嘅粉絲都好好，讚偶像之餘仲會讚埋我。」