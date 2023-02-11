許光漢柯佳嬿拒回到過去　相信命運早注定

電影《想見你》3位主角包括柯佳嬿、許光漢與施柏宇接受電台訪問，在電影預告推出後，不少網民皆留言表示燒腦度與甜蜜度跟劇集版無異，許光漢表示十分認同，同時亦分享如何理解劇本中不斷交錯的時間線：「自己會不斷反覆閱讀劇本，而劇組亦很貼心地準備劇情時間表，方便演員們參考當下不同時空所發生的事情，避免自己混亂。」

被問及若能夠像戲中回到過去作出改變，三人皆表示自己不想回到過去，許光漢認為因過去每一件發生的事，才成就今天的自己，而柯佳嬿也認為世間上所有人和事上天一早已經安排好，是注定的。此外，更分享於拍攝《想見你》電視劇期間與工作人員互動的點滴，因為那時候每天都要到學校拍攝，在現場偶爾也會做一些只有學生時期才會做的事，例如在課室內唱卡拉OK、打機等等，彼此默契也慢慢培養起來。柯佳嬿指劇組每天都會為他們預備飯後水果，而當中的樂趣就是與猜當日水果果肉是甚麼顏色：「大家還會賭錢一起猜火龍果切開後的果肉是紅色還是白色！」

提到三人默契，被問及覺得誰最幼稚，許光漢、施柏宇心有靈犀，神同步指認為柯佳嬿是較幼稚的一位。亦分享他們愛觀看港產片，例如《少林足球》、《無間道》、《家有囍事》系列等。施柏宇表示除了香港電影以外，十分喜歡外國演員韋史密夫的作品，更自爆曾翻看對方其中一套作品7次！柯佳嬿笑言：「《想見你》怎麼不見你看這麼多次！」

最後，分享自己對香港男女的印象，柯佳嬿認為香港男孩很有型，以藝人為例有余文樂、李璨琛等：「他們很注重打扮，造型很潮。」許光漢提到自己雖然沒有很多香港女性朋友，但憑直覺則表示香港女孩比台灣女孩直接得多，不會吝嗇去表達自己的愛。