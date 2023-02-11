Lokman爆姜濤缺席真相　Anson Lo上台被「尋仇」

男團MIRROR今午（11日）出席MV首播會。12子已多時未有全員合體，難怪事前粉絲熱切期待，更有人將原本免費的入場券炒至約6,000元港幣，惟「臨門一腳」人氣王姜濤卻宣布身體不適缺席，教一眾姜糖失望不已，不過依然全場爆滿，氣氛相當熱鬧。

開騷前有姜濤聲音導航，帶大家遊走「低碳花園」。活動約於下午4時正式開始，同時直播到台灣、馬來西亞及新加坡等地，11子以白馬王子Look登煬載歌載舞，下粉絲尖叫聲不絕。之後他們又大玩遊戲，宣傳環保生活，期間有人提到「AK煮食」及「Edan親手製作飯盒」時，所有拍檔都打趣說：「呢排多嘢做唔想肚痾，叫外賣穩陣啲。」令全場忍俊不禁。

大會安排了馬來西亞KOL培永，及台灣KOL許凱皓上台當特別嘉賓，培永向Anson Lo「尋仇」說：「我姨媽好憎你，我表妹對你好瘋狂。有次我去姨媽屋企，喺廁所度見到你張Poster，搞到我唔敢屙尿！」而贏得50多場舞蹈比賽的凱皓，即場與MIRROR挑機比舞。

11子事後受訪，談到姜濤不適，隊長Lokman昨日（10日）表示對方狀態大勇，他說：「咁佢突然之間唔舒服，我都冇辦法。（佢咩事？）佢尋日做嘢，之後應該冷親同感冒，佢費事出現惹到大家。（成3個月冇齊過人喎。）係，有少少可惜，盡快搵個機會齊人上台表演啦。（需要安撫吓啲粉絲？）我哋一齊集氣，希望姜濤快啲好番。（今日張飛炒到6,000蚊喎。）講個好多次大家要乖，唔好買黃牛飛，係咪唔抵呢？意外意外醫療之外嘛，心痛呀。（會唔會出席港台頒獎禮？Alton 同Jeremy角逐獎項喎？）暫時未知，要睇工作安排，未收到通知。（齊人再踏紅館？準備好心情未？）冇諗邊個舞台，每次表演我哋都會盡力去做，安排上我哋係可以嘅，唔會因為場地而改變我哋嘅表現性質。（冇陰影？）上年發生嘅事情大家都經歷過，都喺個心度，有冇陰影好難講，只係睇吓大家點衝破。」

Edan與Jer「揮低」姜濤，同時入圍角逐金像獎最佳新演員，Edan說：「我哋兩個知道入圍已經好開心，冇諗過啲件事，真係冇諗過獎項。（你起雙飛，擔心分薄票源？）真係冇諗，有得入嚟已經好開心。（信心大？）冇諗，入圍當贏咗。」Jer接口說：「我哋一齊入嚟好開心。（姜濤冇喎。）佢應該入歌曲獎。」

至於Anson Lo憑電視劇《百萬同居計劃》，再次「冧莊」民間視帝，他說：「多謝大家投票支持，多謝台前幕後，冇佢哋都唔會有呢個角色。大家鍾意麻甩啲、新鮮啲嘅角色係驚喜嘅。（你都力壓姜濤。）係咩？最緊要大家繼續支持電視劇，因為電視劇拍攝時間好長同辛苦，成日講唔知有冇人睇。（多啲拍劇？有劇本喺手？）有好嘅劇本，我哋任何人都想拍，依家都有啲電影劇本準備緊，未開始拍，遲啲你咪知囉。」談到翻唱張國榮歌曲《偷情》獲得高點搫，他坦言：「出嘅時候緊張嘅，呢首歌咁有代表性，我媽咪都話翻唱係件好危險嘅事。今次有好多留言話我有好機會，大家又可以聽到我唱歌用唔同嘅聲線，開心囉。」

AK感冒打針頂硬上

AK日前患上感冒，他說：「打咗支針頂住，都OK嘅，因為嚟緊仲有幾日通頂嘅工作。（你哋成日輪住病，會唔會因為太多工作嘅關係？ ）轉天氣呀，同埋最近試過喺海邊工作吹親及攝親呀。（貓貓死咗心情好番啲未？）多謝大家關心，會畀啲時間自己慢慢消化。（再養？）仲有幾隻，但這唔排除將來再有任何緣分，見到一隻自己好鍾意嘅，都會再養，但前提係要領養。（發現你有假Account喎。）我有留言提醒粉絲，小心唔好上當，不過呢排我哋成員都有啲啲Account，大家唔好上當。」