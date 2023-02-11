戴祖儀唔介意羅毓儀做師妹分薄資源　想組女子組合《Y2J》

近日加盟TMG（TVB Music Group）做歌手的羅毓儀(Yuki)，今日聯同師姐戴祖儀(Joey)一起出席仁濟學校的運動競技日，她們大玩電競賽車遊戲，十分投入。Yuki表示去年為吳若希拍新歌MV，認識工作人員，膽粗粗自焉想唱歌，結果願望成真，去年底正式成為歌手，今年3月將推出自己首支作曲、編曲和填詞的新歌。Joey笑言會明恰師妹，「明恰佢，我做細咁耐，難得做師姐喎！會搶晒啲朱古力手指食。」早前她們做澳門騷時首次合作Jam歌，講笑想組女子組合《Y2J》。Joey亦計劃3、4月出新歌，是她第一次自己作曲，問會否擔心Yuki加入爭公司資源？「唔擔心，一向有自己諗法及有計劃，我提出建議，而且每個人都唔同Style。」

提到早前與麥美恩（Mayanne）到首爾拍旅遊特輯，十分開心，Joey笑言與美恩玩得好癲，更玩到打交，工作人員最開心，因為每次都一起開餐。問到此行有否認識OPPA？她稱一次誤打誤撞下參加了一個時尚活動，認識了一位又高又瘦男模，「佢Follow 咗Mayanne社交網，我無份呀！」

Yuki透露正在拍攝新劇《異空感應》，劇中飾演患上思覺過敏，因好想投入角色的思維，可能角色太慘，令自己拍到「癡癡哋」及不開心，幸就快拍完，相信好快回復變正常人。