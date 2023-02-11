【Zac玩Zac食】有驚喜又超值的法式情人節餐

二月是戀愛季節，四處充斥着甜蜜氛圍。過兩日情人節啦，你打算「求鬼其」敷衍另一半還是「求戀祈」積極出Pool？無論是初次或是無數次約會，情人節晚餐的儀式感總不能少。

推介這間法國創意高級餐廳，輕鬆優閒的高級餐飲體驗，令人恍如置身靜謐森林內的Fine Dining，在隨意自在的環境中享受頂級巴黎佳餚，寫意而不失尊貴。

情人節晚餐菜單由米芝蓮星級法籍行政總廚Nicolas Boutinne1主廚Léa Cantalloube匠心打造，以多款矜貴時令食材入饌，頭盤有龍蝦配紅菜頭絲帶，賣相嬌俏艷麗，配上微酸的柑橘醬汁，味道輕盈清新；第二道菜的澳洲鮑魚軟腍，配香草牛油醋汁提升鮮味，亮點係切成小粒的牛脷及沖繩海葡萄，增添多種不同口感。

另一道驚喜菜式係大廚Léa以魷魚切條模仿意大利麵條，伴以炸魷魚粒，配以海膽雞湯，絕對是色香味全！主菜可揀選羊柳、時魚或和牛；我揀咗日本A4和牛柳，伴以士耳其炸麵條裹着無花果醬蓉，炸麵條非常香脆，和牛肉味濃郁且軟腍，配上四川辣椒提味的醬汁，多重味道及口感層次，非常出色。

情人節6道菜晚餐每位都只係HK$1,288，以這個價錢喺情人節食到咁高質嘅法國餐，性價比高，絕對係超值！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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