BOYZ成軍20年　關智斌分享絕密「閃卡」

組合BOYZ成員關智斌（Kenny）發現粉絲在2月10日，當年BOYZ正式出道的日子，私下舉行舉行慶祝活動，感動得在社交網甫絕密舊相及留言感謝：「本來這個日子也沒有特別記着，但是，原來對於一班當時年紀還很小的Fans，不不不，應該都是老朋友了。你們特意為我在銅鑼灣的一間花茶社舉辦了一個沒有我（？）參與的20周年聚會！看見你們的Post才知道，裏面擺滿了我的照片，多得如果我是不知情的人士進來，會以為是那種傷感的紀念活動，而且還有應援活動和物資，想不到20年後，我終於也趕得上時代步伐，由歌迷會變成應援團，聽聞是這世代的偶像才會有啊！」

他續說還記得似有個《BOYZ一夜成名發布演唱會》的活動，現已不知由哪名負責改名，不過20年後回想起來時，覺得：「一夜成名好像也不及一步一步走來，沿途得到各種風景和愛來得重要。感謝你們和我自己，給予關智斌精彩的20年。」最後附上經典歌詞表達心情：「#做我喜愛事幹怎麼會慢怎麼會難 #人天生根本都不可以愛死身邊的一個 #我想起會喊 #青春的預言無數有哪個信守到老 #人離羣獨居不算太壞事情 #寂寞了分一半眼淚度過。」