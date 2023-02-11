陳國邦爆移居泰國原因　被囡囡嫌煩Unlike

藝人陳國邦（阿邦）和羅敏莊（Mimi）接受《舊日的足跡》越洋電話訪問，暢談小別勝新婚的喜悅。去年7月，陳國邦帶妻女移居泰國，9月獨自回港工作，至年廿九拍攝的電影煞科才趕回泰國，跟太太和女兒陳禛度過在當地的首個農曆年和情人節。阿邦開心地表示：「我們三個月沒有見面了。選擇移居泰國主要是貪方便，由香港的家到泰國的家只需6小時。泰國的農曆年氣氛濃厚，按傳統預備利是，只是要考慮入泰幣還是港幣，但其實沒有太多機會派，反而因為很多朋友到泰國旅遊，囡囡收到很多利是。」阿邦笑言10歲女兒再見爸爸並沒有表現得欣喜若狂，因為嫌他煩，道理多又「黐身」，他對囡囡說：「你不喜歡爸爸冇所謂，爸爸好鍾意你。哈哈！」

Mimi笑言女兒可能進入了尷尬期，有少許反叛和喜歡獨處，指與阿邦結婚13年，對方有時仍會做很窩心的事：「他這次回來没有買賀年物品，不過我想買一支香水，這邊的進口貨很貴，我請他去機場免稅店看看價錢，太貴便不要買，結果他買了，還說難得見到老婆，不可空手回來。而我也早已把雪櫃塞滿了他喜歡的凍咖啡和凍奶茶。」阿邦聞言後隨即搶着說：「老婆真醒目，用咖啡奶茶換了一支名貴香水！ 」

被問及兩人長期分隔兩地可有感到孤單？Mimi直言沒有，並指自己一向獨立：「我在這邊有囡囡陪，他在香港有工人姐姐陪，哈哈哈......」阿邦回答說：「在最初的3個月，我覺得老婆有不習慣，她間中會問『你咁耐都未返嚟？幾時可以返嚟呀？』其實兩個人分開太久會掛念對方，變得沒有動力，連飲食的口味都會變淡。這幾個月我只吃凍肉和烚菜。」阿邦感恩娶了一位賢內助，坦言除了演戲之外，所有事由太太安排，盛讚對方「入得廚房，出得廳堂。」

阿邦到目前為止，最高理想仍是當第一男主角，但心態已經改變不少，識得反思是否一定要得獎才會繼續走下去？他覺得：「演技是一門學問，與其追究欠缺甚麼，倒不如回復初心繼續鑽研。」Mimi對到自己的歌唱事業則謂：「之前學唱歌，當然希望自己能大紅大紫，但到了今天，我所擁有的已經好滿意。（人在泰國，不能工作不覺浪費了？）不會 ，如果有人喜歡聽我唱歌，請我去唱，我一定會繼續唱！其實我並沒有離開香港，也很掛念香港的親人和美食，只是現在全職照顧囡囡。她長大後，我便會回港四圍走。我也有留意香港的新聞，知道最近香港送出50萬張機票，我一定會去抽獎啊！」

情人節將至，阿邦表示：「如果要用好紅或者主角，甚至獎項去換取我現在所得到的太太、我的女兒，我不會願意去換。要多謝羅敏莊，多謝我老婆，多謝她的所有 Everything！I love you！（啜）我不只說話，還有行動！」