阿Mo踏出第一步　成功行完整條走廊

舞蹈員李啟言(阿Mo)於去年7月底演出男團MIRROR演唱會時發生意外重創，現正於私家醫院接受治療，連月來於網上透過禱告信更新兒子阿Mo最新情況的李盛林牧師，剛剛發出第29封代禱告信，他以「感恩」作為主題，表示感謝院方兩位教授帶領全方位專業醫療團隊，令阿Mo於短短幾星期間，身體有明顯進展，李牧師感慨表示回望過去29個星期如同坐著心靈過山車，但眼見兒子能夠從「臥床」、「輪椅」、「企板」到「外骨骼」，一步步的跨過來，是一眾有心人的禱告和祝福，更是眾醫護和啟言的齊心努力，最重要的是神的恩典和醫治。

日前阿Mo更踏出重創半年後的第一步:「雖然這次在外骨骼的控制模式下踏出的第一步，主要是讓啟言習慣下週及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐，行完了整個走廊。感謝神，這是在不可能中出現的可能啊!」李牧師坦言看見兒子在整個走廊完成最後一步，也不禁泛著淚光，同時，醫護們把教授早已準備的一隻大燒豬推了出來慶祝。李牧師透露兒子即將重新學走路，下一階段將進行外骨骼治療，望一切能順利。

代禱告信內容如下：

（一）感恩

1. 「醫療團隊」：

感謝劉教授和羅教授帶領的全方位專業醫療團隊（骨科、泌尿外科、物理治療、職業治療、護理、營養、針灸、足療），使啟言在這幾星期內有明顯的進展。他們並定出前面醫療的進度和方向，使他有明確的復康目標。

2. 「跨越29週 」：

感謝神，回望過去29 週好像坐著心靈過山車似的，但啟言能夠從「臥床」，到「輪椅」，到「企板」，到「外骨骼」，這是神的恩典和醫治，也是一眾有心人的禱告和祝福，更是眾醫護和啟言的齊心努力。更重要的，這是神的恩典和醫治。

3. 「半年以來的第一步」:

家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步，終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步，主要是讓啟言習慣下週及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐，行完了整個走廊。感謝神，這是在不可能中出現的可能啊。

4. 「家人及團隊眼泛淚光」:

當看著啟言在整個走廊完成最後一步，眾人眼中都不禁泛著淚光，此時，醫護們把教授早已準備的一隻大燒豬推了出來，讓我們一同慶祝啟言這如同神蹟似的第一步。

（二）禱告 ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。

「創造主顯生命大能」：保羅 栽種了，阿波羅 澆灌了，唯有神叫他生長 （林前3:6）*

家人 栽種了（選定醫療團隊），醫護團隊 澆灌了（各項用心治療），唯有神叫他生長（醫治受損機能）。

1. 啟言（Mo）

a) 『啟言（Mo）心願』：

“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.” 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣闊的路。」

b) 「拆除尿喉」

隨著進入下一階段外骨骼治療，請繼續為適當及安全的情況下可以拆除尿喉禱告。

c) 「外骨骼治療」

請為即將開始的外骨骼治療禱告，盼望神繼續在啟言身上工作，使身體因這接近人體活動的操練，能活化身體各樣功能（筋骨、肌肉、關節、血液循環、呼吸、神經、感覺）。

d) 「心智和體能」

既然在治療上升級了，在心志和體能上也需要相應的要求。請為啟言得力面對繼續禱告，盼能再提升治療的果效。

2. Mo爸媽

a) 「難以形容的喜悅」

面對啟言的第一步，真的激動到喊出來。再想起詩篇27:13-14「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神！當壯膽，堅固你的心。我再說，要等候耶和華神」

b) 「對啟言治療有感」

事故開始時，該在哪裡治療，跟怎樣的醫療團隊配合，感恩的是碰上很多有心人，其間也有碰釘子。過程中更是要付出心力與智慧，積極地尋找、衡量和禱告。感謝神給家人的心力、堅持和帶領安排才能成事。

3.「為土耳其地震禱告」

面對天災人禍的無助，祈願各界有心人對受災難的人有適切到位的救助，使家破人亡的在無奈中仍有力面對和得著鼓勵。