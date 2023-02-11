名取久瑠美　地表最強Body

傳說中武林有好多護身氣硬功，練得爐火純青就可以金剛不壞，任人打都唔會受傷！喺現實中就冇咩氣硬功真係可以刀槍不入，但係一樣有人可以靠副「金身」震驚四方，好似寫真女優名取久瑠美就被稱為擁有「黃金比例Body」，早前仲奪得冠軍寶座，認真威水呀！

F奶配蛇腰

人無完人，事無完美，有美貌就未必有身材，擁有火辣身材就未必靚女，但喺日本寫真界就唔同講法喇，好多女優都身材一流又靚女，就好似今日同大家見面嘅名取久瑠美咁。

今年26歲嘅佢，擁有一副綺麗迷人嘅姊系面孔，明艷照人又帶幾分親切和善，真係好得人鍾意。此外，肌膚白滑剔透，猶如剝殼雞蛋一樣，更重要嘅係體態纖巧而凹凸有致，上圍一對F奶夠晒分量，配合一條水蛇纖腰，以及一雙修長美腿，呢副胴體真係夠完美亦夠晒養眼，難怪被封為「黃金比例Body」！

為鄉下爭光

久瑠美喺2018年踏上寫真女優之路，隨後發展得相當順利，更加喺選美比賽「Miss FLASH」中取得冠軍寶座。除咗拍寫真，佢仲為Krush格鬥擂台賽擔任舉牌女郎，亦係一位名氣十足嘅賽車女郎添！據稱佢父親係一位電車單賽車手，自小就跟隨父親入場睇比賽，見到場內有好多又靚女又好身材嘅賽車女郎，令佢長大之後亦好想做車女。而佢喺車女界亦有一番成績，最近更加喺「日本賽車女王大獎2022」中取得冠軍殊榮，得獎除咗令佢人生添一份成就，仲可以話為鄉下千葉縣爭光，因為對上一次有千葉縣出身嘅車女奪冠已經係12年前嘅事，所以久瑠美不妨返鄉下搞番個勝利巡遊，等班鄉里高興一番喇！

名取久瑠美對粉絲絕對唔會吝惜身材，所以成日都會喺社交網分享好多性感寫真照，亦會同大家分享生活大小事，想了解佢多啲，就要Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34