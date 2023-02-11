周嘉洛新劇赤裸上身晒肌　六舊腹肌線條分明

周嘉洛於TVB新劇《新四十二章》中，有不少甚有發揮的戲份，其中一場於家中赤裸上身的戲份，白滑結實胸膛及線條分明的六舊腹肌更是相當吸睛。其實是次並非嘉洛首度晒肌，之前曾於無綫劇《痞子殿下》亦有類似演出，不過，嘉洛受訪時卻謙稱自己身形不算好，並笑謂身上線條是靠拍劇操出來：「好唔好其實見仁見智，如果你話線條我係有嘅，因為經常消耗多過吸收，加上有時拍戲都會有郁動，所以唔需要刻意操，上鏡都好似有啲嘢睇，但真人就其實好瘦。」

曾於《2012年溫哥華華裔小姐競選》奪得「最上鏡小姐」的黃碧蓮（Linn），一改以往多演乖乖女之形象，今次飾演拜金機心女，她笑言很開心監製陳維冠（Joe）給予她這個機會挑戰自己：「今次呢個角色真係好特別，Sweet得嚟又要有啲目的，我想感謝阿Joe畀呢個機會我，之前我都係做啲好乖女嘅角色，今次可以做同真實嘅自己好唔同嘅角色，我係好鍾意同覺得幾好玩。」Linna續指當年讀藝訓班時已與嘉洛相識，除了覺得對方當時已很有才華外，更大讚對方Gentleman：「佢雖然細過我，但譬如拍攝時好凍，佢會拎件褸畀我。我又記得有一幕佢要公主抱我，但其實我好驚佢抱唔到我，因為我比較重，但佢都好sweet，冇令我覺得自己好重，雖然佢抱我時手都震晒。」