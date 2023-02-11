Mikomin　萌娘愛裸睡

有專家話裸睡對身體有益，但唔係每個人都有裸睡習慣，就算有，亦唔會公開話畀人知，始終係私隱。不過有位性感女Coser卻大膽表示自己最愛裸睡，佢就係嚟自美國嘅Mikomin喇。

為瘦身減肥

據專家稱裸睡有唔少好處，由於唔受到衣服嘅束縛，因此令身體嘅血液循環會更好，同時對於生殖器官嘅健康有益處，又因為身體得到放鬆，有助緩解壓力及改善失眠。既然係咁，嚟自美國嘅Mikomin係咪因為以上嘅原因而愛上裸睡呢？

作為性感系女Coser嘅佢，一向萌味十足嘅形象示人，亦成功吸納眾多粉絲，而佢之所以鍾愛裸睡嘅原因，竟然係因為有幫助瘦身喎！據佢講以前身材略胖，後來睇到一篇文章，稱裸睡能夠協調內分泌，刺激身體消耗熱量，並加速新陳代謝，對瘦身減肥有幫助，就係咁，佢便開始裸睡喇。

露出度高

咪以為Mikomin亂噏，原來佢嘅講法真係有研究根據，當然想真正達至瘦身嘅效果，仲要配合運動及均衡飲食，而呢點對佢嚟講絕對唔係難事，皆因佢本身係一位模特兒，Keep Fit同節食可謂佢嘅「終身職業」。可惜嘅係佢身材唔夠高挑，雖然樣貌甜美兼擁有一對白滑G奶，仍受身高所限，以致模特兒事業發展一般。

後來因為工作關係，令佢接觸到Cosplay並產生興趣，除咗參與Cosplay活動外，更喺社交平台上分享性感嘅Cosplay寫真，卻估唔到引嚟極大回響。自此佢不但以性感系Coser活躍於網絡，去年更開設OnlyFans帳號，為會員提供露出度極高嘅寫真，令佢人氣大爆發。

Profile

出生地：美國

身高：155cm

三圍：35G-24-35

Mikomin嘅迷人之處，除咗萌味十足及擁有火辣身材外，挑戰尺度嘅寫真更係非常吸睛，尤其係私密地帶若隱若現覺，睇到人流晒鼻血，難怪佢嘅粉絲超過130萬，相當厲害！