蘇韻姿歸《家》無期　例牌放飛機開工誤戀事

憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》而成功入屋的「熊心如」蘇韻姿，自爆為拍劇而3度錯過破「AO」機會，對於被指因工作態度差兼演技沒進步而遭逐出《家》門，她直言未收到開工通告，但仍感激「家人」送上親情及友情，尤其曾傳緋聞的阮政峰最有愛。

蘇韻姿在《愛》劇中被安排遠走歐洲公幹，令睇足6年的劇迷不捨。日前她接受專訪時也難掩無奈，指年三十晚就「收爐」，問到何時再開工？她說：「有就開，冇就繼續放假。」她不諱言望在無綫做出成績，望新一年可以有不同嘗試：「好似之前喺《愛．回家》第一次有機會吊威吔，又有古裝咁。（向監製自薦？）都係順其自然啦，做演員都好被動，都係跟劇本去做啦。」而連日來她網晒和媽咪行花店、參觀文化博物館，行山、遛狗的生活照，未見返無綫錄影廠。

現時暫離處境劇，但她仍感恩是「熊家人」：「其實《愛．回家》畀咗好多嘢我，有好多朋友，好嘅屋企人，好有家嘅感覺。」最令她難忘是剛獨自留港拍劇時，因家人居於加拿大，她試過喊住過聖誕節：「因為要拍劇推咗朋友嘅約會，點知通告又臨時取消咗，咪一個人喺屋企，一邊睇人去Party啲開心相，一邊食隔夜餸，嗰次忍唔住喊咗出嚟。」

感激阮政峰送愛

在眾多《愛》劇演員中，她最感激曾傳緋聞的阮政峰送愛：「佢好好，過去幾年會請埋馬貫東、周嘉洛去佢屋企拜年，我會帶埋隻狗去𢭃利是仔，我哋好Close，之後都Keep住呢個傳統，上年就同『天才聯盟補習社』嗰班演員去睇演唱會。」她稱當年不識香港文化，亦是多得周嘉洛等「逼」她睇周星馳電影了解地道文化。

問到在港6年期間可有拍拖？她坦言雖有異性約，可惜因她多次失約而告終：「因為開工時間好唔穩定，試過放咗人2、3次飛機，都唔好意思再約人，同埋怕畀人誤會我扮嘢。（係咪同圈中人拍拖會較適合？）我唔係好想，因為兩個人如果都係做呢行，我唔想放工都係討論拍戲。」況且她現時事業心重，希望在演藝圈做出成績，所以感情事隨緣。

場地提供:LEYENDA. CIGAR