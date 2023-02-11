胡美貽陳國麟向鯡魚罐頭宣戰　「腐屍味」腥到失控尖叫

胡美貽（Nicole）及陳國麟（Doniven）於J2台節目《奇蹟的罐頭料理》中，齊齊向臭名昭彰的鯡魚罐頭「宣戰」，由於鯡魚罐頭來頭不少，Nicole 與 Doniven自然嚴陣以待，二人先在水中將罐頭打開，鏡頭所見罐頭蓋尚未完全打開，已有大堆類似噴霧的東西走出來，嚇到二人瘋狂尖叫。好不容易將罐頭內的鯡魚倒出來後，兩人未將１鯡魚放入口已忍不住落出苦情樣，Doniven一再強調似「腐屍味」，Nicole起初還指似牛肉乾味，但數秒後已「轉口風」兼神色凝重謂：「直頭係鹹到腥，又腥又鹹，仲要好似UP住咗咁。」不過貴為「港女野人」的Nicole並未因而退縮，更皺著眉將一條鯡魚放入口，結果不出三秒即「靈魂出竅」兼眼神死，Nicole說：「似成包好鹹嘅嘢，畀一條蟲食咗，然後我食咗條蟲。」

相對「生人唔生膽」的Doniven，雖則只放了一丁點鯡魚入口，但已經咿嘩大叫，更不斷要求製作組提供飲用水，狀甚誇張！事後Nicole受訪時，坦言試食時真的有「作嘔」：「佢陣味腥到好奇怪，但我都冇𦧲番出嚟，因為都喺個口度化咗了。完咗之後有不停𠺘口，好彩陣味都冇話留咗喺個口度好耐，所以冇乜影響食欲。」Nicole又指是次試食，令她對鯡魚罐頭反而更好奇：「點解會有人想食咁臭嘅嘢架呢？應該冇理由有人鍾意架？同埋都會好奇佢係咪搭其他嘢煮會好味啲。」