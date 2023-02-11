Serrini華麗登場　Tyson Yoshi貪玩作狀捐裙底

由歌手Tyson Yoshi和梁嘉茵（Serrini）聯手舉行全港首個現實X元宇宙音樂會在九展舉行，吸引過千現場觀眾和過萬線上觀眾同步收看，Serrini穿着紅色泡泡裙，獻唱《網絡安全隱患》為音樂會揭幕，唱畢她提醒大家注意網絡安全，笑言：「如果Tyson叫你過數，你要小心啲。」輪到Tyson Yoshi出場，穿皮褸皮褲戴上眼鏡，唱着《i don't smoke & i don't drink》。

他們身上都安裝了感應器，運用即時動態捕捉技術，實體的動作在元宇宙中得以同步。最有趣是元宇宙中的他們，依着打扮相似，不過元宇宙的Serrini明顯較優化，身材纖瘦兼留了一頭長曲髮。

Serrini讚Tyson Yoshi戴眼鏡好睇，又稱在後台看到他除下皮褸，Tyson就表示:「我唔除得衫，因為裏面貼咗好多感應器。」他並貪玩，烏身作狀要捐入Serrini裙底，十分搞笑。Serrini稱今次與Tyson首次合作，戲言要改一個新組合名，「你係Tyson，即係Son，啲人叫我Mami，我哋係Son & Mami，就叫M & S啦！」Tyson即笑言：「今晚之後，Son & Mami就解散。」遊戲環節時，工作人員拿出一張大支票，大玩慈善捐款，不過支票抬頭寫着Tyson Yoshi，下款是Serrini，銀碼8萬8千元，她戲言是上次食飯還錢。

到Tyson solo部份，有女粉興奮爆粗大叫：「你好X靚仔呀！」他秒回多謝，台下再有人叫他除衫，他隨手掀起皮褸，觀眾便報以尖叫。最後2人合唱《第二最愛》為演唱會劃上句號。