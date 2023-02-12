【是日通勝】

農曆正月廿二

癸卯年 甲寅月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、塞穴、補垣

忌：交易、動土、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、21、30

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：別把不快的事放在心，待人接物忌斤斤計較。

金牛座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：健康無大礙，但注意節食收身易弄巧成拙。

獅子座：財運特別差，卻至少讓你認清別人真面目。

處女座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

天秤座：愛情運不錯，穿黃色衫可令魅力直線上升。

天蠍座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

人馬座：獲幸運之神眷顧，渾身正能量，令人羨慕。

山羊座：身心不在狀態，宜減少交際應酬，好好休息。

水瓶座：破財風險高，平常心看得失，可減少煩惱。

雙魚座：異性緣超旺，今天有可能遇上你的真命天子。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 人緣旺

（跌）羊 精神差

鼠：平易近人，若笑多一點，運氣會更好。

牛：口福不淺，但身體要緊，忌暴飲暴食。

虎：桃花滿面，身邊出現令你心動的異性。

兔：安全第一，出門要小心，慎防意外生。

龍：情緒不穩，是非纏身，得罪人也不自知。

蛇：人緣佳，有機會與朋友相聚，心情舒暢。

馬：財運差，勿參與賭博，錢財易有去無回。

羊：是日沖煞，魂不守舍，重要事宜押後做。

猴：桃花大旺，若有暗戀對象可放膽表白。

雞：心情靚，趁周日聯誼會友，可望盡興。

狗：身邊小人多，易招惹是非，宜謹言慎行。

豬：好人有福報，多做善事有助改善運勢。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

藉辦公室布置增強事業運

辦公室風水布局和財運息息相關，好的風水有助事業發展。如果能在辦公室做好以下幾點，事業想不旺都難！

‧擺放植物

植物是辦公室的重要擺設之一，常見品種有薄荷、龍舌蘭、月季、玫瑰、桂花、雛菊等，具有吸收空氣中有害物質、殺菌除塵等作用，可使人活力充盈、工作順心，還能減輕由電腦和手機所產生的電磁輻射。

‧青龍位放置擺件

適當地運用吉祥風水物的效力，能讓事業發展得更順風順水，辦公桌的左手邊代表青龍位，如果能在這個位置擺放青龍擺件，能減少阻滯，促進事業穩步發展。

‧保持辦公桌面整潔

凌亂的辦公桌會影響工作狀態，情況嚴重會給上級或合作夥伴留下不好的印象，影響人際關係的發展。若辦公室經常保持乾淨整潔，能形成好的風水氣場，給人一種心曠神怡的感覺，有助提升工作效率。

‧辦公桌不宜面牆而坐

人面牆而坐是辦公室風水禁忌，這種情況會形成「面壁煞」，有「面壁思過」的意象，對個人才華的發揮、事業發展尤其不利。