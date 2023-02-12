古天樂搞春茗做財神任屈　張繼聰得個吉

古天樂的電影公司前晚舉行春茗，旗下藝人張繼聰、周秀娜、陳靜、宣萱等群星現身，場面熱鬧！古仔化身「財神」狂派現金獎，可惜張繼聰抽極唔中，就算古仔加碼，他依然得個吉，沒有「中獎命」。

古天樂的天下一電影踏入10周年，前晚於紅磡舉行春茗，旗下藝人張繼聰、宣萱、周秀娜、陳靜、熊黛林、黃浩然等出席，不少藝人輪流上台獻唱，其中張繼聰獻唱時更掀起了高潮，不少人站起身跳舞，陳靜還上台送花，不過張繼聰搞笑地指自己不收花－－銀紙花除外，引得全場笑聲不絕！

古仔於席間除做了「景點」不停被集郵外，還化身「財神」豪派現金獎，可惜張繼聰抽極都唔中，遂起哄要求加碼，古仔即場豪擲6萬元，增至共8份萬元現金獎，不過張繼聰只能造福大眾，自己卻沒有受惠，藝人中只有譚旻萱抽到一萬元大獎。

公司開荒牛 獲贈紀念幣

春茗筵開近30圍，場面熱鬧，古仔在台上表示公司由最初得3人，到現在發展到百幾人，當中感受極多，想起來也有點想喊，但他堅持不流淚；除此之外，亦提到公司名的意思︰「公司中文名叫天下一，英文名One Cool，其實意思係All for one，one for all，必須要大家一齊同心合力，先可以創造到『我哋』想見到嘅未來。」他把公司的成績歸功於全體的努力。每位加入公司10年的員工，前晚均獲派一枚紀念幣，正面刻有公司名字，背面則為《明日戰記》的裝甲照，甚具紀念價值。