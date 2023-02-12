張元英疑遭打壓曝光率激減　內地粉絲嬲爆抗議

韓國6人女團IVE去年橫掃樂壇新人獎，人氣成員張元英更獨攬近10個廣告，但自從上月辭任音樂節目主持一職後，有粉絲發現她除了參與組合活動外，幾乎再沒單獨曝光，過去20天，個人社交網亦僅上載了3段廣告片，疑遭事務所刻意禁止單獨亮相，以平衡隊內人氣。

內地粉絲團近日發聲明控訴事務所，指張元英一直是IVE成功的最大功臣，組合最近3次官方商品銷售中，她的內地粉絲團合共購買了30多萬張《After LIKE》專輯、逾1.3萬個年曆及超過1.8萬樣演唱會周邊產品，數量遠超隊友的粉絲，但公司卻對她不公平及惡意打壓。

聲明指公司以專注組合活動為由，安排張元英於上月11日結束音樂節目《Music Bank》的主持職責，日前又以她有工作行程為由，阻撓她參加高中畢業禮。這段期間，她除了團體活動便再無任何曝光，反觀隊友在這段時間進行多次個人活動，隊長安俞真日前高調出席品牌活動，又與其他成員各自演出綜藝節目。過去半年，張元英的個人綜藝演出量是隊中最低，甚至有傳公司故意拒絕她接單獨代言，令隊友不斷有新廣告。內地粉絲團又向事務所施壓，暗示若情況沒有改善，將不再支持組合。