C AllStar中最強隱者SoulJase率先開騷

成軍14年的組合C AllStar去年聖誕夜宣布再度休圑，4位成員將作單飛發展，而成員SoulJase（何建曦）率先有搞作，將於本月24日假麥花臣場館舉行首個個人演唱會。對於網民齊聲表示敲碗已久，指他歌功「絕對高質」、「好J」及「燒烤叉中最強」，日前SoulJase接受訪問時謙說：「我冇乜留意網民啲留言喎，我都唔係最強。」

不過他亦認同在4子中是「最隱嗰個」：「性格驅使，我係匿埋寫書啲人嚟，不過我會慢慢走番出嚟，因為隱藏係冇辦法喺獨立歌手度生存嘅，因為獨立歌手好多想法都要同人講。（係咪其他成員太多嘢講，所以冇得講？）佢哋講到嘛，我唔會唔開心，本身唔係好需要講嘢。」問到可自得組合埋沒了其單飛發展？他認為沒有C AllStar就沒有SoulJase：「唔會吸引到人去認識自己，連『入場票』都冇啦，其他3位成員都想以個人身份去發展，但組合我哋都會做。」

問到其餘成員可會捧他個唱場？他幽默謂如果隊友缺席一定會記錄在案：「未問佢哋嚟唔嚟喎，佢哋應該自動波啦，如果唔嚟，我會Mark喺小器簿度架，我人生第一個演唱會，佢哋嚟睇都好足夠，上唔上台依佢哋自己意願啦。」

場地提供：PHENOMENON WINE DINE