東方日報C2：姜濤再搬竇避靜　摸黑搣脂

男團MIRROR人氣王姜濤昨日臨時缺席活動，組合繼續唔齊人。姜濤被指因暴肥致心理承受沉重壓力，近日秘密搬竇兼摸黑喪做運動，期望早日回復狀態。

姜濤去年在籃球賽意外傷腳，今年1月1日「復出」現身電台頒獎禮時身形暴脹，目測體重接近200磅成為熱話，而他當晚演出時突然衝落台「咆哮」，網民對此議論紛紛，似乎為他造成一定的心理壓力。之後的演出或活動，他多番無預警下玩失蹤，包括昨日的MV發布會亦突然宣布因病缺席，令「姜糖」大為失望。

深夜喪跑鬥波

近日本報接獲讀者報料，指姜濤自2021年中搬離與家人同住的銅鑼灣住所，遷往筲箕灣私竇展開獨居生活後，粉絲的私追行為及媒體追訪都令愛清靜的他不勝其煩，所以近日再次低調搬竇，以月租3萬多元租住港島區一個約600呎的單位，務求「還我自由」。身形暴脹的他心理承受壓力，搬家後決定避開外界目光，每逢深夜時分才展開地獄式減肥方案，除了在新居附近喪跑外，又趁附近籃球場熄燈後才與三五知己鬥波出汗，希望盡快回復靚仔樣。

MIRROR昨日本來是相隔多時後齊人亮相，令原本免費的入場券被炒至約6,000港元，結果卻是「11缺1」的局面。姜濤雖然失場，但活動前仍以聲音作導航，帶觀眾游走「低碳花園」，其餘成員以白馬王子造型登場載歌載舞，又大玩遊戲宣傳環保生活，期間有人提到「AK煮食」及「Edan親手製作飯盒」，各人打趣表示：「呢排多嘢做唔想肚屙，叫外賣穩陣啲！」令全場不禁失笑。

Lokman尷尬被「逼供」

受訪時，隊長Lokman被問到日前曾透露姜濤狀態大勇，結果對方卻因病缺席活動，他尷尬表示：「佢突然之間唔舒服，我都冇辦法！佢尋日做嘢，應該冷親同感冒，費事惹到大家。（成3個月冇齊人？）係，有少少可惜，盡快搵個機會齊人上台表演啦！（需要安撫吓啲粉絲？）我哋一齊集氣，希望姜濤快啲好番！（今日張飛炒到6,000蚊？）講過好多次大家要乖，唔好買黃牛飛，係咪唔抵呢？意外意外，意料之外嘛，心痛呀！（你哋會唔會出席港台頒獎禮？Alton同Jeremy有份角逐獎項。）暫時未知，要睇工作安排，未收到通知。（齊人再踏紅館？準備好心情未？）冇諗邊個舞台，每次表演我哋都會盡力去做，安排上我哋係可以嘅，唔會因為場地而改變我哋嘅表演性質。（冇陰影？）上年發生嘅事情大家都經歷過，喺個心度，有冇陰影好難講，只係睇吓大家點衝破。」

至於AK日前同樣患感冒，他表示：「打咗支針頂住，OK嘅，因為嚟緊仲有幾日通頂嘅工作。（你哋成日輪住病，係咪因為太多工作？）轉天氣呀，同埋最近試過喺海邊工作，攝親呀！」

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