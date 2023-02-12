周潤發出戰馬拉松引集郵潮　保錡衝完線唔走等合照

影帝周潤發（發哥）、ERROR成員吳保錡今日（12日）挑戰馬拉松10公里公開賽事，發哥以招牌全黑跑手裝束出賽，加上身形高大，非常易認，當他於維園衝線一刻，旋即成為一眾跑手集郵對象，而他亦來者不拒笑容滿面與大家合照，非常親民。發哥受訪時表示今次成績比上次快了少許，問到是否滿意成績？他笑謂：「我們呢啲玩下啫。（點解今年突然會參加？）因為鍾意咗跑步。（下年挑戰更長路程？）10K已經很盡。」發哥表示事前已備戰了一年多並找來教練訓練，教練教他不用跑太急，因前面有斜路，所以他採取留前鬥後策略，跑慢少少留力，尾段再加速。他表示上次跑越野賽，今次是街賽，感覺後者比較好玩、很享受，若情況許可下年會再參加，問他會否考慮到海外參賽？他謙虛地說：「跑掂香港先啦。（今日最難係咪要兼顧自拍？）冇喎，佢哋都好尊重我，衝線先影。」

而與發哥同組別、挑戰十公里賽的保錡則以55分12秒較發哥早少少完成，衝線後也專誠等待發哥影合照。他表示是首次參加馬拉松：「我覺得每個人起步嘅起點唔同，我想突破自己，可能我以前好肥、做咗好多嘢形象好差，我想今年醒一醒，跑步、做Gym，目標希望今年參加到半馬或全馬。」他表示由早前ERROR開騷時開始保持健身及跑步，養成了運動習慣，問他今日賽事會否覺得辛苦？他說：「有運動習慣嘅應該都跑到，今次一個鐘內完成都達成我目標。」他表示最大收穫是發現原來有很多人做運動，希望大家也能養成運動習慣。