【心理測驗】破解粉紅色愛情密語

在眾多顏色之中，粉紅色可說是最能代表愛情的色調！情人節將至，不如就用這顏色來測一測大家的愛情觀？日網Curazy上有一道相關的心理測驗題在網上瘋傳，想知自己性格會投入哪一種戀愛？會鍾情哪一類情人？馬上試試就知道！

【問題】

請從以下6種粉紅色之中，選出你最喜歡的粉紅色。

A.1號粉紅色

B.2號粉紅色

C.3號粉紅色

D.4號粉紅色

E.5號粉紅色

F.6號粉紅色

【結果分析】

A.跟隨直覺

講直覺的你會憑第一印象而決定是否深入了解一個人，雖然希望別人喜歡真實的你，但如果在付出真心的時候得不到回應就會把自己的心收回。你也喜歡與別人相比，當事情不如你所願便會加倍沮喪。建議你稍加改變，只要相信自己，總會遇到能互相理解的那個人。

B.需要寵愛

你是一個需要另一半極度寵愛的人，如果對方不在你身邊，你會感到寂寞。懂得撒嬌的你雖然能獲得不少關心，但注意不要過度依賴另一半，對對方要有適當體諒與照顧，才能令這段關係更加長久。

C.追求樂趣

你習慣帶動氣氛，希望在一段關係中雙方都能玩得開心，因此你會特別關注與你有相同愛好及話題的人。不過正因這種個性，你容易因為遷就對方而受傷，亦因為習慣群體的玩樂，反而令兩人獨處時感到尷尬。一段關係中不只有玩樂，若你嘗試想得更全面，應該可以找到更好的生活及更適合你的另一半。

D.尋求不同

在愛情之中，你傾向尋找那個與你性格相反、持不同想法的人，你被這類人吸引的同時亦認為與其交住，可以相互激發，令彼此有所進步。作為一個寬容的人，在一段關係中即使感到不舒服亦會默默接受，但其實適當的溝通，才能令大家走得更遠更廣。

E.追求純潔

看似柔弱的你對愛情極具要求，你十分清楚自己想要的是甚麼，可能沒有轟轟烈烈的愛，但會用心去營造屬於兩個人的世界。如果另一半出軌會毫不留情地離開，你相信對你專一的那個人一定會出現，到那時候就可以一同前往更好的未來。

F.一心一意

在愛情中，你是一個專一且樂意為對方服務的人，一旦你認定一個人就會全情投入，思考能為對方做些甚麼，但有時會因過於追求理想的愛情，而把自己的想法強加在別人身上，有時還是要考慮一下對方的感受。能被你打動的人，一定是既溫柔又熱情，與你彼此深愛。