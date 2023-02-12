Harry Styles《英國音樂獎》掃4獎成大贏家　台上作勢打監製

英國男子組合One Direction（1D）前成員Harry Styles單飛後在隊中最為成功，他於英國倫敦周六（11日）晚舉行的《英國音樂獎》4個提名全中，包括最高榮譽年度歌手、最佳流行/R'n'B歌手、以及憑《Harry's House》奪得年度大碟與憑《As It Was》奪得年度歌曲。

由於頒獎禮迎合近年左翼政治正確風潮，高舉女權，上年起將男女歌手獎合併變為年度歌手，但諷刺地今年入圍的全是男歌手，女歌手得不償失。Harry上台致詞時表示：「我好意識到我依家個特別待遇。」他繼而向未能入圍的女歌手Mabel、Florence Welch、Charli XCX、Rina Sawayama與Becky Hill致敬。他多謝母親當年未有問他便替他報名歌唱比賽《X Factor》，又多謝1D隊友。

當Harry與唱片監製Kid Harpoon上台領取年度大碟時，Kid Harpoon致詞時大開在場的英國女主持Maya Jama有味玩笑，提名她與英國男歌手舊愛Stormzy的關係：「我同我老婆會熄晒啲燈，好似Maya Jama同Stormzy以前咁樣……」他的咪立即被大會關掉。Harry為打完場，拿起獎座作勢要打落Kid Harpoon的頭教訓對方！

美國天后Beyonce奪得國際年度歌手與憑《Break My Soul》奪得國際年度歌曲，未有出席的她透過視像致謝。頒獎禮上女星亦爭妍鬥麗，英國男星祖狄羅（Jude Law）模特兒女兒Iris Law上身以黑色皮胸圍示人，Charli XCX則真空上陣穿連身裙透點，大賣性感。同志男歌手Sam Smith則以黑色氣球裝行紅地氈，超級騎呢！

【《英國音樂獎》部份得獎表】

年度大碟：Harry Styles《Harry's House》

年度歌手：Harry Styles

年度組合：Wet Leg

年度歌曲：Harry Styles《As It Was》

最佳流行P/R'n'B歌手：Harry Styles

最佳另類搖滾歌手：The 1975

最佳Hip Hop/Grime/饒舌歌手：Aitch

最佳跳舞歌手：Becky Hill

冒起之星：Flo

國際年度歌手：Beyonce

國際年度組合：Fontaines DC

國際年度歌曲：Beyonce《Break My Soul》