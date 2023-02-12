蔡思貝跑半馬破個人紀錄　緋聞男友余德丞甘拜下風

無綫「視后」蔡思貝參加香港馬拉松半馬賽事，以1小時47分34秒完成，在3151位女參賽者中排名120，成績相當好，比起2018年的成績快21秒，果然是TVB女鐵人。思貝今次與長跑老師前香港紀錄保持者吳輝揚一起跑，師傅給他一百分大讚表現，他指若果天氣好，不是落雨與濕度高，相信她的成績會更快。思貝也自覺成績可以再快一點，跑到西隧斜路時感到比較辛苦，因跑斜路並不是強項。

在比賽中做出個人最佳成績的她透露花了兩個月時間練習了30課，幾乎隔日練跑，已經盡了力，但覺得可以做得更好，她說：「初時自己冇諗過參加，因為冇信心，覺得唔夠fit，但係咬緊牙關去挑戰自己，亦都唔想草草了事，所以即刻搵師傅訓練。」她直言希望隨後參加全馬賽事，認為人生總要跑一次馬接松比賽，也希望參加海外賽事，測試自己實力。問到可有興趣參加日本的櫻花道、蜜瓜道跑步比賽，可以邊吃邊跑，她則說：「呢樣就唔得，因為我跑步要好專心，我驚會分心。」

至於蔡思貝緋聞男友余德丞亦有參加，以1小時19分28秒完成10公里賽事。今次是他早年心臟出問題後首次參加正式跑步比賽，坦言志在參與，不計賽果，完成已感滿意。講到蔡思貝也有參加半馬賽事，問到下年可會一起跑？他笑說：「唔會啦，佢跑得太快，跟唔到，佢黐線架。跑半馬對我來講太長，佢接受嘅係專業訓練，我呢啲只係業餘。」他透露在跑馬地練跑時也碰見過蔡思貝，問到可會請她訓練跑步？他笑說：「唔好喇，跑完之後約食飯算啦。」

余迪偉近日炮轟艾粒性取向歧視與職場欺凌，余德丞被問到電台節目拍檔余迪偉的心情怎樣？他說：「唔知，因為平時見佢都係嘻嘻哈哈，又冇見佢呻，如常主持節目。」講到有指事件是余迪偉為艾粒演唱會宣傳，他說：「唔知，903嘅同事一向好齊心，最緊要佢開心。」

而對於余德丞讚跑得很快很黐線，蔡思貝則笑說：「佢偏心我啫。」又對對方指約她食飯好過約跑步笑而不語。