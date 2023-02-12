《HMA》昨晚舉行　BTS冇出席照擸6個獎成大贏家

韓國專輯銷量榜HANTEO CHART於前晚（10日）及昨晚（11日）舉行慶祝30周年的《30th Hanteo Music Awards》（HMA）頒獎禮，天團防彈少年團（BTS）雖然沒有出席，仍狂擸「最佳歌曲」、「最佳藝人」、「WhosFandom獎」、「年度藝人獎」及「全球藝人獎（全大陸）」共5個獎，成員Jin則獲得「全球藝人獎（非洲）」。

人氣男團NCT Dream與Stray Kids分別奪得「最佳專輯」及「最佳演出」，最近人氣高企的新人女團NewJeans就與TNX、TEMPEST及Kep1er一同獲得「年度新人獎」。

以下是部分得獎名單

年度藝人獎：姜丹尼爾、金浩中、BLACK PINK、Seventeen、STAYC、Stray Kids、aespa、NCT 127、防彈少年團、IVE、(G)I-DLE、永卓、NCT Dream、ENHYPEN、林英雄、TOMORROW X TOGETHER

Generation Icon獎：Red Velvet

特別獎（抒情歌）：YOUNHA、李碩薰

全球藝人獎：防彈少年團（全大陸）、TOMORROW X TOGETHER（亞洲）、THE BOYZ（歐洲）、Monsta X（大洋洲）、Jin@防彈少年團（非洲）、BLACK PINK（南非）、Dreamcatcher（北非）、SF9（中國）、Stray Kids（日本）

全球飛躍新星獎：TEMPEST（中國及日本）

Focus Generation獎：CIX、fromis 9

年度新人獎：NewJeans、TNX、TEMPEST、Kep1er

WhosFandom獎：防彈少年團

最佳歌曲：防彈少年團

最佳藝人：防彈少年團

最佳專輯：NCT Dream

最佳歌曲：Stray Kids