【日本禮儀】港人又失禮？遊日「急救」飲食禮儀

香港人旅遊日本最怕甚麼？最多的答案，竟然是「遇上香港人」。說話大聲、態度無禮的香港旅客，在日本累見不鮮，而最常「出事」地點更是日本餐廳，由於港日用餐文化不同，香港人有時弄得老闆「黑面」還不自知，故此香港人實在有必要「惡補」日本用餐禮儀知識：

（1）餐前：濕毛巾只抹手

日本預約用餐，要準時到達，取消亦要通知，已是最基本禮貌。入座應要讓前輩先進，後輩要坐最外，兼要幫忙分餐。座上的濕毛巾，只用來抹手，不要用它抹臉或抺枱。此外應該等各人的餐菜上齊，才一起開始吃，在吃前最好學日本人說聲「i ta da ki ma su」（開動了）。

（2）筷子：不可放碗上

日本人擺筷子，通常放筷子托上，沒筷子托時可用紙套摺成托，千萬別把筷子橫放在碗上，或插在飯中，更加不要用筷子互傳食物，因為這在日本是非常不吉利的。亦不要倒轉筷子頭，當作公家筷子挾食物，也不要用筷子挾任何器皿。當手拿起筷子後，不要在食物上方盤旋，或亂揮動筷子，若用拿筷子的手指向他人更是超級無禮。另外建議用餐前，先喝口湯，讓筷子沾濕湯，以避免飯粒黏上筷子尖，不會有礙觀瞻。

（3）壽司：要一口吃掉

可能大家都知，在日本吃壽司，把芥末浸在鼓油中是很「核突」的事，正確食法應用筷子，給壽司沾點芥末。同樣也不要把軍艦壽司，整件挾起沾鼓油，應用生薑片沾鼓油抹上壽司上吃。吃壽司更應要一口吃掉，不要咬斷吃，吃時也不要用手接口中掉下的食物，應以碟子或紙盛接。若吃刺身拼盤，該從淡味吃至濃味，擺盤通常會從左至右排列，故此應從左至右、前至後順序吃刺身。

（4）拉麵：別咬斷麵條

香港人都以為在日本吃拉麵，吮麵聲愈大愈好，其實吮聲過分「誇張」反倒令人奇怪，聲量自然就好。該注意是，麵條不該咬斷吃，應用筷子挾起一小箸吃，也不應用湯匙盛麵，湯匙只能用以盛湯。

（5）料理：擺盤勿亂動

除了吃壽司和拉麵，吃其他日本料理也有東西要注意，例如吃鍋物，不應逐件放湯中煮，應把材料都一起放進鍋中。如果吃魚，也不要把魚翻轉，應用筷子把魚骨挑出，並放在碟上，不要放枱上。吃串燒也不要一整串拿起用口吃，要先用筷子挾出放碟上吃。吃咖喱飯，也別急着把汁與飯拌勻，應從中間「汁飯交界」地方先吃，要保持整潔。喝湯揭蓋後，應把碗蓋倒轉放枱上，以免弄濕枱墊。如吃茶道，因為茶道杯碟擺位都很講究，故此別為拍照而弄亂擺盤。

（6）飲酒：以雙手倒酒

日本人經常酒聚，並習慣互相倒酒，倒酒要雙手拿着酒瓶，如是女生倒酒，手肘要貼着身子才算優雅，接酒的人也應以雙手拿杯。彼此碰杯時，後輩杯子的杯口，切勿高過前輩杯子杯口，因為日本人是很重視輩份尊卑的。

（7）餐後：留最後一塊

用餐至尾聲，日本人通常不會把碟上一切吃光，總留最後一塊，以防有人還想吃，而且即使吃剩，日本人亦不會打包拿走。用餐後也不要擅自疊起器皿，因為日本器皿可以很昂貴，若弄花了便糟糕。最後提醒你，在日本不要邊走邊吃，日本人會覺得街上吃東西很污穢，買小吃最好帶回家享用。