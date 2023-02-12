情人節蛋糕So Sweet　果香馥郁

每逢節日，壓軸總有一個主題蛋糕，來到情人節，喜歡簡約清新的你，一個輕盈的水果蛋糕作飯後甜品最好不過，甜美士多啤梨、清甜白桃、多汁車厘子等入饌，一人一口最好食。

粉紅白桃

日本白桃水嫩多汁，La Famille在這個2月推出Love & Peach日本白桃威風蛋糕，粉紅色的蛋糕內是日本白桃果肉、血桃慕絲和白桃果醬，甜而不膩，表面還有粉紅心心朱古力和鮮玫瑰花瓣點綴。於指定網站預訂，可享95折優惠。

車厘子配朱古力

水果和朱古力一向是最佳配搭，日法甜品品牌Kiyoka於2月8日至28日推出限定的黑車厘子流心朱古力撻，日本黑車厘子配67%比利時黑朱古力、朱古力漿和君度橙酒朱古力忌廉，醇厚朱古力和甜美車厘子配合得剛好，吃入口還有淡淡酒香。

升級西瓜蛋糕

LIFETASTIC的招牌西瓜蛋糕街知巷聞，於2月11日至14日更推出限定心形招牌士多啤梨西瓜蛋糕，杏仁餅底上是士多啤梨、提子、西瓜和玫瑰味忌廉，表面鋪滿玫瑰花瓣及開心果，多汁又有口感，粉絲不能錯過。

果香紅心

士多啤梨正值當造，銅鑼灣柏寧酒店Ebb & Flow於現時至2月14日推出白朱古力士多啤梨心形蛋糕，這個心形蛋糕有士多啤梨白朱古力慕絲配Raspberry，酸甜有致、迷你的骰，作飯後甜點剛好。

天生一對

戀人之間除有情侶衫、情侶戒外，還可以享用情侶甜點。COVA由現時至2月14日推出多款情人節蛋糕，Sweet Heart即士多啤梨廉蛋糕，棗紅海綿蛋糕表面有原粒士多啤梨和忌廉。Love Duo是特濃朱古力蛋糕，內層是朱古力吉士忌廉，表面朱古力蛋糕碎碎。品牌特別設計了一對情人節蛋糕Heart to Heart Duo，內有紅桑子意式奶凍和朱古力慕絲甜品，一黑一紅勁搶眼，作情侶蛋糕甜品極匹配。

人氣士多啤梨

日本士多啤梨廣受大眾歡迎，Italian Tomato由現時至2月14日推出3款情人節系列蛋糕，日本士多啤梨慕絲蛋糕配以心形和食用玫瑰花，內裏是士多啤梨慕絲配紅莓白朱古力脆脆及紅桑子醬。紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕加入Mascarpone芝士慕絲，放上紅玫瑰和情信造型朱古力，未吃已可感受到對方心意。另一款黑森林朱古力慕絲蛋糕，選用法國朱古力配紅車厘魚醬，酸甜滋味。同時間，這個2月品牌推出士多啤梨多重奏，推出韓國雪香貓士多啤梨麻糬脆脆蛋糕、士多啤梨開心果忌廉蛋糕，指定日子還有日本多啤梨烏龍茶忌廉雪芳、日本士多啤梨芝士忌廉蛋糕等美點，大家可按喜好選擇。

清潤香梨

來到冬天，當造的梨子滋潤去燥，Paul Lafayet由現時至2月14日推出情人節限定的心形和圓形香梨雲呢拿蛋糕，以杏仁海綿蛋糕有梨肉、梨蓉、白朱古和雲呢拿慕絲等作配搭，散發住陣陣迷人的梨香。品牌還有心形蛋糕配馬卡龍套裝，未吃已覺甜甜蜜蜜。

情人專屬的紅與粉紅

情人節聯想到咩顏色？非紅與粉紅莫屬，連鎖咖啡店星巴克趁今個情人節，用上紅莓炮製出紅與粉紅色澤的糕點，包括粉紅佳人紅莓牛角包及愛神丘比特紅莓蛋糕。前者用散發牛油香氣的金黃色牛角包上蘸上酸甜開胃的紅莓醬，外層淋上香甜的淡粉紅色白朱古力醬，再灑滿士多啤梨脆粒，多重莓果滋味。後者則有柔軟的紅絲絨蛋糕與忌廉芝士慕絲交織而成，面層唧上軟滑的鮮忌廉及灑上開心果碎和放上香甜多汁的紅莓，香甜美味。此外，品牌亦帶來情人節限定的甜蜜蜜雙重朱古力咖啡和甜蜜蜜雙重朱古力咖啡星冰樂，以及經典日式茶飲的醇香鮮奶抺茶和鮮奶日式焙茶。還有Butter Together系列甜蜜登場，以蝴蝶餅、鬆餅及窩夫卡通作插圖，夢幻迷人，系列共有7款杯具及1款星巴克熊鎖匙扣。