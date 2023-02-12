馬拉松藝人成績一文睇晒　無綫ViuTV各有猛將奪冠

香港馬拉松賽事今日（12日）舉行，多位圈中藝人都有參與此盛事，全馬、半馬及10公里賽事都不乏星級跑手，當中以10公里賽事最多藝人參加，其中ViuTV男神陳安立脫穎而出，以47分58秒成眾藝人之冠，在20341名參賽者中排行第430名，ERROR成員保錡則以55分12秒成為第2名，第3名是56分29秒的C AllStar成員釗峰，至於第4至13名則順序如下，分別是陳健安（57分29秒）、Gareth. T（1小時1分43秒）、張蔓姿（1小時3分49秒）、周潤發（1小時3分58秒）、林奕匡（1小時11分19秒）、曾淑雅（1小時13分52秒）、Dear Jane成員Jackal（1小時14分57秒）、余德丞（1小時19分28秒）、蘇麗珊（1小時26分28秒）及周嘉儀（1小時40分11秒）。

半馬賽事方面，前TVB體育主播伍家謙以2小時38秒的成績完成半馬賽事，在11962名參賽者中排行第3101名，但仍不敵視后蔡思貝，她以以1小時47分34秒跑完半馬，在11962名參賽者中排行第1272名，更是3151位女參賽者中排名120，成為藝人半馬之冠，而「神奇小子」曹星如亦有出戰半馬，以1小時40分41秒完成賽事。

至於在全馬賽事則有5位藝人參加，當中第1名為以3小時30分5秒完成的柳俊江，梁諾妍以3小時57分16秒奪第2名，其他藝人則有徐榮（4小時34分23秒）及方紹聰（5小時6分42秒）等。