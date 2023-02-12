黎諾懿屋企做農夫　小春雞幫手捉蟲

藝人黎諾懿上午（12日）以大使身份出席本地有機食品活動，即場示範烹調有機菜式，他鼓勵大家多加使用本地有機食材：「其實飛機貨碳排放好高，而香港其實有一班好有心嘅農夫，做緊一啲好高質又平嘅食材，既環保又健康，依家成日自己煮嘢食，都希望食材夠新鮮。」他指家中有小朋友，所以想盡量食得健康：「盡量唔希望食材有藥物，例如養殖魚會用好多藥希望魚冇病，我哋食落口唔多唔少都會有啲殘餘藥物。」他指本港現時已有既天然兼科學的方法養魚，依家中亦有自家栽種食材：「屋企種香草、菠蘿，好易種㗎，完全冇技術，菜就難搞啲要經常睇住。」他又笑指大仔小春雞最拿手「捉蟲」：「佢玩蟲玩得好叻㗎，哈哈！我哋嗰度最多飛蛾蟲、螳螂蟲，佢識分㗎啦，成日翻開啲葉見到就同我講『有呀爸爸！』又唔驚污糟。」

問到為何不帶囝囝出席活動？他笑言囝囝太高調毫不怕陌生人，要適當地「撳一撳佢」：「佢依家鍾意上鏡，但我希望佢過啲正常嘅小朋友生活先。（唔畀佢上鏡？）又唔會，久不久啦，小朋友肯上鏡可以訓練佢自信心，佢外向同對答冇問題，好過掛住打機出到嚟唔講嘢，佢高調起碼我撳到嘛，哈哈。」他又指囝囝社交手腕比他更強，很懂得冧人，笑稱若帶他出席肯定會滿載而歸：「試過有次去食飯，佢同我講話出去傾吓偈，就行咗出去叉住條腰同老闆娘傾偈，佢同老闆娘講好鍾意食鮑魚，結果氹到老闆娘入廚房攞咗6隻鮑魚送畀佢。同佢行果欄佢最開心，行過啲檔口會話『好靚喎啲生果』，啲老闆又會送畀佢食。」