鐵板燒 + 廚師發辦　一次過滿足兩個願望

惹味鐵板燒和高質廚師發辦，各有捧場客，近日有新開的日本餐廳，同時供應這兩款料理，大家可按個人喜好揀選心儀的菜單，想一次過品嘗兩種美食，也可以到雅座享用，更加好享受。

追星應援 創意料理

近年很多明星踩入飲食界，好似肥仔@ERROR、Jer及Jeremy@MIRROR早前於將軍澳開設全新高級日本料理「幻Maboroshi」，餐廳設計以光影和藝術作主題，置有22米長廊以意大利藝術漆配本地藝術家設計的創作藝術品點綴，配長廊盡頭藝術裝置，粉絲打卡必到。用餐區除有分席前鐵板燒和廚師發辦外，也有可享用兩邊指定套餐的雅座用餐區。

餐廳及鐵板燒主廚Jay師傅指席前鐵板晚餐有12道菜（需預訂），菜式以高質食材入饌，再按需要配搭自家調製的西日創意醬汁，令口感和味道提升。特選的菜式相當多，如選用日本岐阜縣的飛驒牛A5和牛西冷，煎香後放在喜馬拉雅山岩鹽板上，與芥末漬及青森縣炸蒜片同吃，鹹香添風味，這一道更是阿Jer喜愛的菜式。

鐵板燒南非鮑魚傳統會配鮑魚肝醬，這裏變成鮮香的海膽忌廉汁，有助提升鮑魚鮮味。彈牙澳洲龍蝦，配用龍蝦膏和大蝦膏烹調的醬汁，香氣倍增。湯則特別用上雪舞茸昆布木魚清湯煮關西產地蜆，食材放在日本耐熱紙包好，放在鐵板上熬煮，鎖實水分和食材香氣，味道鮮甜。

廚師發辦由主廚Sam師傅負責，帶來13至17道菜套餐（需預訂）。除了選用時令食材作刺身或壽司外，還提供多款熟食，不少更別具驚喜。好似滿滿視覺效果的煙熏鰹魚，魚肉先以稻草略燒，魚皮燒香加蘋果木煙熏，芳香提鮮。至於希靈魚八幡卷，北海道傳統是用沙甸魚，不過師傅改用當造的希靈魚代替，魚肉浸醋後再浸冰水，加不同配料捲好，口感豐富。餐廳會不定期舉行「解魚」，席前解剖日本直送本鮪，讓大家有機會享用最新鮮的刺身和壽司！

火之元素 傳統風味

位於銅鑼灣的高級鐵板燒及廚師發辦日本料理赤の匠，店內裝潢以火的元素和傳統日式藝術作設計靈感，餐廳牆壁有赤色書法以配合主題，主用餐區的中心位置是鐵板燒區，可靈活間隔出2至4間貴賓房，讓大家享受私人用膳時光。近露台位置設有特色壽司吧，配赤色大理石枱，自成一角。另一邊則有單點用餐區和戶外露台，吃過飯後到露台吹吹風，輕鬆寫意。

鐵板燒主廚莊偉昌師傅特別為客人設計約12至14道菜的晚市套餐（需預訂），當中有多款人氣料理，好似變奏版的飛驒和牛壽司燒，選用未經冷凍的飛驒牛牛柳加秘製醬油醃製煎香，配日本長崎縣太陽卵蛋黃，味濃軟滑，有入口即溶的感覺。外脆肉嫩的飛驒和牛三文治，和牛蘸麵包糠在鐵板上煎至半熟，配加牛油煎至金黃色的麵包，加點自家製番茄洋葱醬和芥末，微酸辛香的醬汁可減低和牛的膩口感。脆煎吞拿魚腩則選用中拖羅製作，其中兩邊沾蛋漿後煎脆，惹味誘人。

晚市壽司廚師發辦約有20道菜（需預訂），壽司主廚大倉正孝師傅為客人預備傳統的江戶前壽司及時令佳餚，必吃的小肌壽司，魚肉切好後以鹽和醋分別醃製，再熟成2至3日，魚肉滲入鹹香和酸度，肉質柔軟開胃。另一款沙甸魚卷，加紫蘇葉、芥末和其他材料捲起，是極傳統的配搭。經長時間蒸煮的清酒蒸鮑魚，鮑魚滲入昆布的氣息，配濃郁的肝醬，鮮香美味。