周嘉洛農曆年衣錦還鄉　揀另一半難過鄉親關

藝人周嘉洛今日（12日）出席無綫劇集《新四十二章》宣傳，他透露農曆年期間與家人返家鄉拜年，因而錯過了劇集宣傳，故返港後隨即「蒲頭」：「我8年冇返過去（衣錦還鄉？）等成就高啲先，不過有拜祖先。（長輩有冇訓話？）叫我努力工作。（有冇催你拍拖？）冇，佢哋知我冇時間，今次返去主要都係陪吓佢哋飲茶。」更指親戚有追看他演出的劇集，亦大讚其演出：「佢哋要求唔高，見到我就開心。（有冇派利是比長輩？）都係佢哋派利是畀我！」

嘉洛笑指「出巡」期間也有被街坊認出要求集郵，他也照單全收，問到可有趁機介紹對象給他？嘉洛表示：「我媽咪識得保護我，同埋佢嗰關都好難過喎！（你有咩條件？）都係我鍾意，不過我嗰關都好難過，工作時間太長。（搵番呢行嘅女仔？ ）睇有冇機會啦，圈內圈外各有各好，要講緣分！」

談到《痞子殿下》班底拍攝旅遊特輯，嘉洛指該計劃暫時無限期延後：「因為《痞子2》下個月開工，預計拍到6、7月。（唔擔心到時同陳瀅嘅緋聞會翻炒？）諗唔到咁多，有心理準備。（快啲搵第2個緋聞對象？）搵JW？（男友破產，有冇慰問佢？）我諗佢冇問題嘅，不過我返咗內地一段時間，好耐冇同佢哋聯絡，我都係返咗嚟兩日啫！」